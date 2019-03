Ste nanič kamarát? 9 vašich vlastností, ktoré ostaných odrádzajú Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Ste nanič kamarát? Najčastejšie príčiny prečo sa vám ľudia vyhýbajú.

#1 Roznášate klebety. Dôvera je neodmysliteľnou súčasťou každého priateľstva a ak vám niekto niečo povie, nemali by ste o tom rozprávať s nikým iným. Ak ste opakovane prezradili niečo čo ste nemali, ste na ceste stať sa zlým priateľom.

#2 Ohovárate ostatných. Mali by ste prijať svojich priateľov,takých akí sú a nerobiť úsudky. Samozrejme, máte právo mať svoj názor, no ak viete, že by to tej osobe ublížilo, nechajte si ho pre seba.

#3 Pravidelne rušíte plány. Je normálne, že ste zaneprázdnený a občas je ľahké zabudnúť, ale rušiť plány na poslednú chvíľu… ak sa to stane zvykom začnete priateľov strácať veľmi rýchlo. Pamätajte si svoje priority!

#4 Nie ste prítomný. Ste neustále na telefóne? Neustále kontrolujete sociálne médiá? Ak ste na obidve otázky odpovedali áno, potom by ste sa nad sebou naozaj mali zamyslieť.

#5 Ste súťažívý. Premeníte každú príležitosť na súťaž? Napríklad, váš priateľ sa ožení skôr ako vy. Ak neustále zakladáte svoje priateľstvá na súťaži, napr. kto má čo, kto urobil čo prvé, potom musíte prehodnotiť svoje správanie.

#6 Keď ste vo vzťahu, o priateľa sa nazaujímate. Keď prvýkrát začnete chodiť s niekým novým, je to vzrušujúce a chcete s nimi stráviť každú sekundu dňa čo ak sa však niečo pokazí? Pokazíte si priateľstvá tým, že nebudete tráviť čas s priateľmi a potom zostanete sami. Ako by sa to páčilo vám?

#7 Neviete počúvať. Kľúčovou súčasťou priateľstva je načúvať keď sa priateľ potrebuje vyrozprávať. Sedíte a počúvate? Necháte svojho priateľa hovoriť, kým sa nebude cítiť lepšie?

Priateľstvo by malo byť o podpore a samozrejme to znamená poskytovať poradenstvo, ale znamená to aj to, nechať niekoho vyložiť, vyrozprávať sa bez toho aby ste ho súdili.

#8 Požičiavate si peniaze či veci bez toho aby ste ich vrátili. Ak to robíte, chýba vám základný rešpekt 🙂

#9 Všetko je väčšinou po vašom. Keď sa stretnete so svojimi priateľmi, ste ten, kto rozhodne kam sa pôjde? Ste ten, kto rozhoduje o čase stretnutia? Ak áno, zamyslite sa či je to preto, že priatelia sú radi ak sa ujmete vedenia, alebo ste ten, ktorý potrebuje mať veci pod kontorlou z iných dôvodov. Priateľstvo je o dávaní a prijímaní a zisťovaní a či dovolíte ostatným, aby sa rozhodli za seba.

