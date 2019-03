15 znakov nešťastného človeka schovávajúceho sa za úsmev

Ohodnoť článok

Ako spoznáte nešťastného človeka

Chceme aby ľudia, ktorých milujeme boli šťastní ale keď každý povie: „Som v pohode,“ môže byť ťažké povedať či sa niečo deje. Ako spoznáme, že svoj žial len zarkývajú úsmevom? Podľa týchto znakov:

#1 Problémy so sebavedomím. Človek s neistotami nemusí byť úplne nešťastný no ak má problém so sebavedomím, odrazí sa to vo viacerých oblastiach jeho života. Takýto ľudia môžu byť nervózní z vecí ako pracovný pohovor či rande. Neradi na seba upozorňujú a počas rozhovoru sa držia v úzadí.

Ak si všimnete, že vy alebo niekto vo vašom živote neustále zápasí s neistotou, ktorá negatívne ovplyvňuje jeho život, môže byť v skutku nešťastnou osobou.

#2 Pocit úzkosti.

#3 Podráždenosť. Vec, ktorá je pri tínedžeroch normálna no s vekom máme tendenciu zvládať stresujúce situácie lepšie. Avšak pre niekoho, kto je nešťastný to nie je ľahké ani vtedy. Toho podráždi aj tá najmenšia chyba či nerozvážnosť.

#4 Ľahostajnosť. Nešťastie nie je dobrý pocit, preto sa mnohí ľudia snažia nezaujímať sa o vecí či ľudí okolo. Nešťastní ľudia môžu odpovedať na každú otázku: „Neviem,“ alebo „Nezaujímam sa“. Chránia sa tak pred sklamaním.

#5 Stránia sa vás. Rušia plány, vyhýbajú sa stretnutiu, chcú byť o samote, alebo jednoducho nechcú aby sa ostatní vypytovali ako sa im darí.

#6 Žiadna snaha. Znakom nešťastného človeka je nedostatok úsilia spojeným s prácou, cez diétu, cvičenie, po obyčajné upratovanie.

#7 Strach. Všetci ho občas máme. No skutočne nešťastní ľudia sú v pozícii kde strach preberá nad nimi kontrolu. Boja sa žiť naplno a riskovať. Vidia len zlé veci, ktoré by sa mohli stať a nie tie všetky pekné.

#8 Žiarlivosť.

#9 Potrebujú byť zaneprázdnení. Chcú sa obklopovať ľuďmi a prácou, aby boli neustále rozptyľovaní od ich nešťastia.

#10 Pocit nenaplnenia. Niekto, kto stále očakáva od života viac, nebude nikdy šťastný.

#11 Nadmerné pitie alkoholu. Ak ste si všimli seba alebo priateľa, ktorý pije viac ako obvykle, povedzte niečo. Pitie na zmiernenie bolesti pomôže na okamih, ale z dlhodobého hľadiska spôsobí viac škody ako úžitku.

#12 Chronická únava alebo bolesť. Áno, chronická bolesť a únava môžu byť spôsobené aktuálnym zdravotným stavom. No ak spozorujete, že sa váš priateľ neustále sťažuje na únavu či bolesť, môže to byť ďalším znamením, že je nešťastný.

# 13 Zvýšenie alebo strata hmotnosti. Opäť platí, že viditeľný prírastok hmotnosti alebo chudnutie v malom časovom období môže byť znakom zdravotného problému, ale môže to byť aj znakom nešťastia v kombinácii s inými znakmi na tomto zozname.

#14 Posudzovanie iných. Niekto, kto stále odsudzuje ostatných alebo sa obáva, že ho budú súdiť iní, môže byť v skutku nešťastný a takéto správanie je len obranný mechanizmus.

#15 Neustále čakajú. Ľudia, ktorí sú šťastní, nečakajú kým sa im stane niečo dobré, sú strojcom svojho šťastia. Ak je niekto nešťastný, naopak neustále čaká, kým si ho šťastie nájde.

Sťažujú sa na svoju prácu, vzťah, život, ale nikdy neurobia nič preto aby to zmenili. Vždy čakajú kým sa niečo stane.

Pomocou týchto znakov spoznáte nešťastného človeka. Byť schopný povedať, či vy alebo priateľ je nešťastný, je skvelý spôsob ako urobiť šťastie oveľa dostupnejším. Pamätajte, prosím, že nie ste terapeut. Ak si myslíte, že je priateľ v ťažkostiach, ponúknite mu vyhľadať pomoc profesionála.

