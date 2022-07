Aké plemeno psa si vybrať? Toto by ste mali zvážiť

Blahoželáme k vzrušujúcemu rozhodnutiu rozšíriť svoju rodinu o ďalšieho člena – psa. Či už bude nový prírastok vaším prvým psom, alebo ďalším v dlhom rade rodinných miláčikov, výber bude nielen vzrušujúci, ale zároveň aj nervy drásajúci. Koniec koncov, zaväzujete sa starať sa o živú, dýchajúcu bytosť, ktorá bude od vás závisieť celý svoj život!

Neexistuje správny alebo nesprávny spôsob, ako ho nájsť. Dôležité je nájsť toho pravého psa pre vás. Či už si ho chcete adoptovať, alebo zaobstarať od chovateľa, mali by ste sa snažiť nájsť plemeno, ktoré je najviac kompatibilné s vaším životným štýlom a s vašou rodinou. Výber správneho plemena robí ten rozdiel, od ktorého závisí pohoda vaša aj vášho psa.

Pes totižto nie je „jedna veľkosť“ dobrá pre každého. Všetky plemená psov majú svoj jedinečný temperament, charakter, požiadavky na starostlivosť aj pohyb a preto výber najlepšieho plemena pre vás znamená viac, než len hľadanie roztomilého „ksichtíka“. Ak ste potenciálny majiteľ, ktorý chce dať svojmu psovi milujúci domov, určite pokračujte v čítaní.

zdroj: Nynke van Holten/shutterstock.com

Tajomstvá výberu správneho plemena

Výber plemena môže byť veľmi individuálny. Môžete mať spojenie s určitým plemenom od detstva, možno budete chcieť menšieho psa, pretože žijete v meste, alebo možno budete potrebovať hypoalergénne plemeno.

A hoci plemená majú rôzne fyzické a osobnostné črty, je dôležité si uvedomiť, že ich správanie bude výrazne ovplyvnené láskou, starostlivosťou a výcvikom, ktoré im budete musieť venovať. Výber psa nie je rozhodnutie, s ktorým sa treba ponáhľať. Náš článok môže byť východiskovým bodom na spoznanie plemien, ktoré by ste mohli zvážiť. Keď to zúžite, stojí za to urobiť ďalší prieskum – na online na fórach získate veľa informácií. A ak môžete, porozprávajte sa a stretnite sa s majiteľmi, ktorí majú plemeno, pre ktoré sa rozhodnete.

Zamerali sme sa na plemená s pôvodom, ale ak uvažujete o zmiešanom plemene alebo krížencoch, môžete použiť náš článok na pochopenie niektorých znakov plemien, s ktorými môže byť pes krížený. Ak uvažujete o šteniatku, bude potrebovať výchovu od prvého dňa, ako aj socializáciu a časté návštevy veterinára. Ak to znie príliš náročne, možno budete zvažovať radšej dospelého psa.

Všetci psi potrebujú dostatok pohybu a duševnej stimulácie, aby zostali šťastní a zdraví, ale úroveň požadovanej fyzickej aktivity sa môže u rôznych plemien líšiť. Typ plemena, ktoré si vyberiete, tiež ovplyvní úroveň potrebnej starostlivosti, náklady na jedlo a možné zdravotné problémy, ktorými je dané plemeno ohrozené.

Najlepšie plemená pre novopečených majiteľov

Existujú určité plemená, ktoré sa vzhľadom na ich temperament považujú za vhodnejšie pre tých, ktorí sa majiteľmi psa stávajú po prvýkrát. Ak patríte medzi nich, mali by ste hľadať plemená, ktoré dobre reagujú na výcvik, sú dobromyseľné a sú horlivé robiť vám radosť.

Niektoré plemená reagujú na výcvik viac kladne ako iné. O labradoroch je známe, že sú inštinktívne poddajné, zatiaľ čo pudli sa považujú za rýchlo sa učiacich. Zlatý retriever je dobrým príkladom plemena vhodného pre každého, kto si kupuje psa prvýkrát. Vychádza dobre s ľuďmi aj zvieratami.

Tu je výber plemien, ktoré si obľúbili novopečení majitelia psov:

Zlatý retriever

Labradorský retriever

Yorkshirský teriér

Pudlík

Sky teriér

Mopslík

Papillon

King Charles spaniel

zdroj: Javier Brosch/shutterstock.com

Malé plemená psov

Mnoho malých psov je klasifikovaných ako hračkárske „TOY“ plemená. Sú vhodné pre ľudí všetkých vekových kategórií od malých detí až po tých starších a na dôchodku. Kvôli svojej veľkosti jedia malí psi menej a ich chov môže byť cenovo dostupnejší ako chov veľkých plemien. Menšie psy budú ideálne, ak žijete v byte, alebo malom dome a nemáte veľa priestoru. Potrebujú menej pohybu ako väčšie psy a tiež majú tendenciu žiť dlhšie.

Medzi obľúbené TOY plemená patria:

King Charles kokeršpaniel

Mopslík

Yorkshirský teriér

Čivava

Pomeranian

Shih Tzu

Krysí teriér

Anglický kokeršpaniel

Maltézsky psík

Bichon Frise – Bišónik

Stredne veľké plemená psov

Stredne veľké psy zahŕňajú širokú škálu plemien. Pri správnom výcviku sú stredne veľké psy skvelým členom rodiny. Nie sú také veľké, aby zrazili malé dieťa, ale nie sú ani také malé, aby sa cítili ohrozené hlučnými a divokými deťmi.

Niektoré z najpopulárnejších stredne veľkých plemien sú:

Zlatý retriever

Írsky teriér

Labrador

Pudel

Kokeršpaniel

Stafordšírsky bulteriér

Francúzsky buldoček

Baset

Veľké plemená psov

Väčšie plemená psov zvyčajne vážia viac ako 25 kg a bude to aj dlhodobo väčšia finančná investícia kvôli nákladom na jedlo a starostlivosť. Väčšie plemená sú ideálne pre ľudí, ktorí si užívajú outdoorový životný štýl a fyzickú aktivitu a sú vhodné, ak žijete skôr na predmestí alebo na vidieku. Mnoho väčších plemien bolo pôvodne vyšľachtených loviť a mali prirodzený inštinkt strážiť a chrániť. Ako všetci psi, aj veľké plemená potrebujú pravidelný pohyb, no mnohé nepotrebujú toľko pohybu, ako by ste si mohli myslieť a užívajú si leňošenie a relax doma.

Medzi populárne veľké plemená patrí:

Boxer

Bulteriér

Dalmatín

Nemecký ovčiak

Zlatý retriever

Chrt

Írsky seter

Mastif

Sibírsky husky

Bobtail

Vhodné plemená psov pre majiteľov mačiek

Mačky a psy dokážu spolu dokonale nažívať. Ak už máte mačku, je dôležité zvoliť k nej správne plemeno psa. Menšie plemená TOY psov, ktoré sú vo všeobecnosti spoločenské, prítulné a veselé, sa považujú za dobrých spoločníkov mačiek. Iní rodinne orientovaní psi ako boxeri, kokeršpanieli, kólie a labradory sú tiež ideálne pre domácnosti s deťmi alebo mačkami. Plemená, ako sú teriéry a duriči, môžu byť však menej vhodné. Boli vyšľachtené na lov a sledovanie a život s rýchlo sa pohybujúcou mačkou nemusí byť vždy ideálny.

Medzi plemená, o ktorých je známe, že dobre vychádzajú s mačkami, patria:

Bišónik

Cavalier King Charles Spaniel

Boxer

Maltézsky psík

Jazvečík

Mops

zdroj: OlgaOvcharenko/shutterstock.com

Krížené plemená

Nie všetci psi sa však úhľadne zmestia do týchto skupín plemien, pretože sú tu ešte kríženci, alebo miešanci.

Ak uvažujete o kúpe kríženca, niektoré z behaviorálnych a osobnostných čŕt spojených s určitými plemenami nemusia byť také nápadné. Jednou z výhod kríženia však je, že sa niekedy zdá, že je zdravšie, pretože skupina psov, z ktorej sú odchovaní, je väčšia.

Medzi najobľúbenejšie krížence patria:

Cockapoo

Labradoodle

Chorkie

Peekapoo

Goldendoodle

Puggle

Maltipoo

Dorgi

Sprocker

Chovatelia vám môžu pomôcť identifikovať znaky, ktoré hľadáte. Výcvik, pohyb a starostlivosť sú potrebné pre všetkých psov, ale potreby psov zmiešaných plemien sa budú líšiť v závislosti od ich jedinečnej konštitúcie.

Záverečné úvahy pri rozhodovaní, aké plemeno psa si zaobstarať

Pred výberom plemena psa musí rodina zvážiť svojich ľudských členov. Malé deti nie sú dobrými spoločníkmi malým psíkom, ktorých môžu vnímať ako hračky a mohli by im nechtiac ublížiť. Niektoré psie plemená sú prehnane lojálne, alebo ochranárske a nebudú fungovať dobre s veľmi sociálne aktívnou rodinou: neustále vyrušovanie cudzími ľuďmi by psa vystrašilo a stresovalo.

Ak sú rodinní príslušníci alergickí, zvážte hypoalergénne plemená, ako sú pudle, shih-tzu alebo maltézsky psík. Zatiaľ čo žiadny pes nie je skutočne „nealergizujúci“, niektoré plemená pĺznu menej a môžu byť prijateľnejšie pre alergikov.

Niektoré plemená sú považované za spoločenskejšie a priateľskejšie, kým iné sú náchylnejšie na prejavy agresivity. Aké plemeno si rodina vyberie, závisí od jej potrieb. Ak hľadá strážneho psa alebo ochranné zviera, môže byť vhodné agresívnejšie plemeno. Ak má naopak záujem o rodinného miláčika, lepšou voľbou sú pohodovejšie plemená.

Charakteristiky temperamentu, ktoré treba zvážiť, zahŕňajú:

Agresivita a ochranárstvo

Energia, úroveň aktivity a hravosť

Inteligencia

Vernosť

Citlivosť

Kompatibilita s inými zvieratami

Chovatelia, plemenné knihy a štatistiky dokážu poskytnúť všeobecný prehľad o temperamente konkrétneho plemena a umožniť jednotlivcom zúžiť svoje možnosti. Najlepším vodítkom je však pozorovať samotné plemeno trávením času interakciou s dostupnými šteniatkami a ich rodičmi. Jednotliví psi sa môžu značne líšiť vo svojich postojoch a správaní, dokonca aj v rámci toho istého plemena. Čím mladšie sú šteniatka, tým viac sa ich temperament môže formovať správnou socializáciou a výcvikom.

Výber plemena psa s prihliadnutím na potreby členov ľudskej rodiny zaručuje, že každý si užije lásku a spoločnosť verného priateľa, ktorý sa dokonale začlení do celej rodiny.

Pred kúpou, alebo adoptovaním si buďte absolútne istí

Jednou z najväčších tragédií všetkých psích plemien je, že po odrastení je veľa dospelých psov opustených. Zatiaľ čo šteniatka sú malé, roztomilé, priateľské a hravé, časom aj vyrastú. Preto, vzhľadom na temperament plemena, veľkosť v dospelosti, finančné požiadavky a vhodnosť pre všetkých členov rodiny, ako potenciálni majitelia prevezmite zodpovednosť za svoje rozhodnutie a vyberte spoločníka, ktorý zostane milovaným členom rodiny po mnoho rokov.

