Kupujete auto? Zaujmite dizajnom a kvalitou od overeného výrobcu

Čo očakávate od vášho nového auta? Je to moderný dizajn, ktorým zaujmete, alebo vysoký výkon? Chceli by ste, aby malo tiež komfortný interiér a technológie zamerané na používateľa? To všetko prináša Cupra Formentor.

Automobil známeho výrobcu Seat, ktorý už od roku 2018 ponúka novú značku Cupra. Dokonale vyzerajúce SUV s elegantným profilom s ostrými LED svetlometmi a efektnou cool LED svetelnou lištou, ktorá sa tiahne cez celú šírku zadnej časti.

Zoznámte s Cupra Formentor

Cupra Formentor s pohonom 4 x 4 zaujme už na prvý pohľad svojím atraktívnym dizajnom. Na ceste tohto španielskeho krásavca okamžite spoznáte aj z pohľadu zozadu. Masívne blatníky a zadné svetlá dokonale dopĺňajú jeho štýlový vzhľad.

Hoci tak zvonku nepôsobí, vo vnútri na vás čaká komfort veľkého priestoru. Kufor s objemom 420 l postačí každému bežnému používateľovi. Samozrejmosťou sú virtuálna prístrojová doska a dotykové vyhrievanie sedadiel.

Stabilita na cestách aj rýchlosť

Cupra Formentor dokonale priľne k ceste aj v zákrutách. Jazdné vlastnosti je možné bez prikrášľovania prirovnať k športovým automobilom. Pri prejazdoch nerovností vás môže vyrušiť vyššia hlučnosť, čo však nič neuberá z pohodlia pri riadení auta. Zaujíma vás tiež spotreba? Pri pohodovej jazde bude len 7,5 l/100 km. Ak máte radi dynamickú jazdu, počítajte s jej miernym zvýšením.

Vybrali ste si?

Ak vás Cupra Formentor zaujala, ale je pre vás drahá, k dispozícii sú aj ojazdené vozidlá. Finalista súťaže o európske Auto roka (COTY – Car of the Year) tak môže byť váš za nižšiu sumu. Vybrať si ho môžete s dieselovým alebo benzínovým motorom.

A aby to bolo pre vás pohodlné aj bezpečné, zvoľte si nákup cez Carvago.sk. Spoločnosť vytvára bezpečné prostredie, v ktorom môžete kúpiť alebo predať kvalitné ojazdené auto. Spoľahnúť sa môžete aj na uvádzanie pravdivých údajov. Každé auto je pred predajom detailne skontrolované certifikovaným mechanikom a výsledok prehliadky si môžete pokojne preštudovať. Ku každému autu získavate naviac záruku až na 6 mesiacov.