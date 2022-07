Honba za polárnou žiarou: Kde môžete zažiť toto fascinujúce divadlo?

Sledovanie polárnej žiary je neopakovateľný zážitok, ktorý si budete pamätať do konca svojho života. Aby ste však mohli tento zázrak uzrieť aj na vlastné oči, musíte vedieť, kedy a kam sa vybrať. Pokiaľ vás polárna žiara naozaj fascinuje a viete o nej všetko dôležité, zrejme už tušíte, že na tých najlepších miestach budete potrebovať najmä dostatok teplého oblečenia i kvalitné cestovné poistenie.

Polárna žiara na Islande

Island je síce krajina snehu a ľadu, ale existuje viacero dôvodov, prečo ju navštíviť. Jedným z nich je určite aj pozorovanie polárnej žiary. Počasie je však vrtkavé a aj keď cestujete v zime alebo na prelome jesene a zimy, nemusí sa vám podariť vidieť polárnu žiaru hneď na prvý pokus. Oblačnosť ju môže skrývať aj niekoľko dní, no ak si na ňu počkáte, určite nebudete ľutovať.

Tí, čo už na Islande tento úkaz pozorovali, odporúčajú navštíviť mesto Akureyri alebo horu Kirkjufell. Keď budete na Islande, môžete navštíviť aj hlavné mesto Reykjavík, ktoré je zároveň aj najväčšie. V meste si užijete čulý nočný život, ale aj kultúru a skvelé jedlo. Ani na potulkách Islandom by ste však nemali zabúdať na kvalitné cestovné poistenie, ktoré sa oplatí mať uzavreté pri kratších aj dlhších pobytoch v zahraničí.



Zdroj obrázka: Guitar photographer / Shutterstock.com

Výlet do Nórska za fascinujúcim prírodným divadlom

Nórsko je pomerne dobre dostupné aj z našich končín, a navyše ide o jednu z najlepších krajín na pozorovanie polárnej žiary. Vidieť ju môžete z viacerých miest, ale tým najobľúbenejším je Tromsø. Najlepším obdobím na pozorovanie je obdobie od septembra do marca, pričom sa objavuje 230 – 250 nocí ročne.

Najlepšie je, že kvôli tomuto zážitku nemusíte podnikať žiadne veľké expedície, pretože polárnu žiaru uvidíte aj priamo v meste. Ak by sa vám zachcelo dobrodružstva, môžete sa na skútroch vybrať aj mimo mesta. Kto chce vidieť tento úkaz na vlastné oči, musí sa pripraviť aj na to, že Tromsø je mesto ležiace asi 350 km za polárnym kruhom a čakať vás môže aj polárna noc.

Zdroj obrázka: V. Belov / Shutterstock.com

Aljaška a Severná Kanada pre dobrodruhov

Aljaška aj Severná Kanada sú pre našinca trochu „od ruky“, ale skutočný cestovateľ a dobrodruh sa nezľakne ani tejto výzvy. Na Aljaške sú celoročne nízke teploty a jasná nočná obloha, takže Aurora borealis sa tu dá pozorovať v podstate kedykoľvek a z akéhokoľvek miesta. Šanca, že by ste počas svojho pobytu museli niekoľko týždňov čakať na to, kým sa polárna žiara ukáže, je naozaj minimálna.

Obľúbeným východiskovým bodom pre pozorovanie a ďalšie cestovanie je Fairbanks. Keď už sa vyberiete na Aljašku, môžete si vybrať z ponuky viacerých výletov, a žiaru pozorovať napríklad z lietadla.

Ak vás láka skôr Severná Kanada a jej divoká príroda, vyhľadávanými miestami sú napríklad Yukon a Nunavut. Síce sa oblasť cestovného ruchu nevenuje polárnej žiare tak intenzívne ako Aljaška, ale možnosti táborenia a výletov spojených s pozorovaním tohto divadla nájdete aj tu.

Dostať sa v Severnej Kanade alebo na Aljaške na miesta, odkiaľ je najlepšie pozorovať polárnu žiaru, síce nie je úplne jednoduché a klimatické podmienky môžu byť ešte náročnejšie, ale ak máte srdce dobrodruha, tento zážitok si nenecháte ujsť.

Každý cestovateľ potrebuje aj dobré poistenie

Cestovné poistenie by ste mali uzavrieť pred každou cestou do zahraničia. Komerčné poistenie môže pokryť oveľa viac ako len liečebné náklady a asistenčné služby. Vyššie balíky zahŕňajú aj úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti, batožiny či cestovania lietadlom.

Ak chodíte do zahraničia iba na dovolenku, stačí vám krátkodobé poistenie iba počas trvania pobytu v zahraničí. Pre vášnivých cestovateľov, ktorí chodia do zahraničia aj niekoľkokrát ročne, alebo absolvujú dlhšie pobyty mimo Slovenska, je vhodné dlhodobé cestovné poistenie. Nebudete ho tak musieť uzatvárať pred každou jednou cestou a problém nebude ani to, ak sa váš pobyt rozhodnete predĺžiť.