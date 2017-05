Facebook tajne pracuje na technológii, ktorá by ľuďom čítala myšlienky

Ohodnoť článok

Čítanie myšlienok

Veda za posledné roky poskočila dopredu míľovými krokmi. Kým pred dvadsiatimi rokmi sme si ťažko dokázali predstaviť niečo ako dotykový mobilný telefón, dnes sa vedci zaoberajú technológiou ako vystrihnutou zo sci-fi. Reč je o čítaní myšlienok.

Doposiaľ uzreli svetla sveta napríklad prístroje, ktoré dokážu určiť, či sa na politickom spektre nachádzate vľavo alebo vpravo alebo či sa v mysli chystáte čísla zrátať alebo odrátať. Facebook nedávno priznal, že tajne pracuje na technológii, ktorá by ľuďom čítala myšlienky, aby mohli písať bez prstov.

Boja sa zneužitia

Proti tomu sa však búria etici zaoberajúci sa biomedicínou, Roberto Andorno a Marcello Ienca , ktorí varujú, že takáto technológia by sa mohla nekalo zneužívať napríklad na „hackovanie“ mozgu a hazardovanie s neurotechnológiami. Navrhujú preto prijať nové ľudské práva. „Treba ošetriť problematiku neautorizovaného neurotechnologického zásahu do psychického pohodla jednotlivca, najmä, ak jeho výsledkom bude ublíženie na fyzickom či psychickom zdraví,“ píšu etici v článku uverejnenom v časopise Life Sciences, Society and Policy.

Obaja varujú, že ide o skutočnú hrozbu, ktorá naberá ešte desivejšie rozmery vďaka tomu, že o „hacknutí“ mozgu nemusí mať jednotlivec ani potuchy. „Právo na duševné súkromie má chrániť ľudské myšlienky pred nepovoleným zbieraním, ukladaním, použitím, ši dokonca zmazaním informácií v digitálnej alebo inej podobe.“

Nové zákony

Etici navrhujú prijatie štyroch nových zákonov ošetrujúcich ľudské práva: právo na slobodu myslenia, právo na duševné súkromie, právo na duševnú integritu a právo na psychologickú kontinuitu.

„Ľudská myseľ sa považuje za posledné útočisko osobnej slobody a identity, no pokroky na poli nervového inžinierstva, obrazového mapovania mozgovej aktivity a neurotechnológie túto slobodu mysle ohrozujú,“ hovorí spoluautor štúdie Marcello Ienca. „Musíme byť pripravení na to, aký dopad budú mať tieto technológie na našu osobnú slobodu,“ uzatvára.

