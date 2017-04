Apple posiela na trh nový tablet iPad

Ohodnoť článok

Na trhu s tabletmi pokračuje neľútostný boj o zákazníka. Nový zápas rozbehla firma Apple, ktorá si chce napraviť reputáciu a do predaja poslala celkom nové zariadenie. Či sa jej však podarí vyžehliť viaceré zaváhania a potvrdiť dominantnú pozíciu, rozhodnú sami zákazníci.

New Apple iPad 9.7 review: it is an iPad https://t.co/yxfYk9JpIu pic.twitter.com/hkAWc4eq2M — The Verge (@verge) April 9, 2017

Po viacerých nie veľmi úspešných pokusoch o ovládnutie trhu s tabletmi skúša Apple vyhrať ďalšiu bitku. Tentoraz prichádza s novinkou, okolo ktorej sa nerobil až taký veľký rozruch, no práve to môže byť v kombinácii s viacerými atribútmi nového tabletu stratégiou ako vzbudiť pozornosť. Zariadenie so skromným názvom iPad totiž má na to, aby Apple vrátilo stúpajúci dopyt zo strany zákazníkov a s tým aj rekordné predaje.

Nový tablet od Apple už v predaji

Od narodenia aktuálnej novinky spoločnosti Apple už prešlo niekoľko dní. Tablet bol totiž na trh uvedený 24.marca, kedy sa začali vybavovať prvé objednávky na jeho kúpu. Momentálne sa už predáva v desiatkach krajín po celom svete, kde prví zákazníci skúšajú, s čím sa pokúsil jeden z IT lídrov prekvapiť tentoraz.

Výrobca upútal hlavne nižšou cenou

Veľkých prekvapení sa majitelia nových zariadení nedočkajú, pretože Apple neprišiel s ničím prelomovým. Aj keď niekoľko zmien si neodpustil, podľa recenzentov tablet pôsobí len ako trochu vylepšený model vytiahnutý z oprášených zásob, čo na novinku snažiacu sa o oživenie predaja nestačí. Poteší akurát mierne lepší výkon a v porovnaní s predošlými modelmi nižšia cena, ktorá sa v základnom 32GB prevedení začína na 399€.

Vytknúť môžeme váhu a hrúbku zariadenia

Zvýšenie ceny, na akú sú zákazníci Apple zvyknutí, by bolo aj dosť trúfalé. S novým iPad-om sa totiž spájajú negatíva, ktoré mu v snahe podporiť spomaľujúci predaj nepomôžu. Vytknúť môžeme 469-gramovú hmotnosť, čo je v porovnaní s posledným modelom iPad Air 2 až o 32 gramov viac. Nepoteší ani hrúbka, ktorá sa rozšírila o 1,4mm na 7,5mm, a kritici si užijú aj možnosť zhodiť menej kvalitný displej, ktorému chýba laminovaná vrstva a antireflexný štýl.

Technické parametre iPad-u:

tablet je poháňaný procesorom Apple A9

výdrž batérie má dosahovať okolo 10 hodín

výrobcovia použili 9,7-palcový displej Retina

rozlíšenie displeja je „len“ 2048 x 1536 pixelov

pripojenie zaistí Wi-Fi a v drahších verziách aj 4G LTE

Kto si potrpí na praktický a ľahký tablet vhodný na pracovné účely, mal by na nový produkt od Apple rýchlo zabudnúť. iPad môžeme zaradiť k priemerným modelom určeným skôr len na bežné používanie, pod čo sa podpisuje ich prevedenie. Apple tak v boji o zákazníka príliš neprekvapil a upadajúcemu trhu s tabletmi pravdepodobne výrazné oživenie neprinesie.

