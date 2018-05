Žena hodila vlastný výkal po zamestnancovi po tom, čo jej zamietol použitie toalety Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Všetci sme to zažili. Bez možností, zúfalo hľadajúc najbližšiu toaletu. Keď musíš, tak musíš!

Môže to byť v skutku frustrujúci zážitok ak vám v kaviarni či reštaurácii nedovolia použiť toaletu, bez toho aby ste si niečo kúpili a vy ste tak zbytočne stratili ešte viac času. Zatiaľ čo väčšina z nás by odišla a s hlavou v smútku by pokračovala v hľadaní toalety, istá žena mala iný názor.

V pondelok večer (14.5.) sa táto Kanaďanka rozhodla stiahnuť svoje nohavice, vykonať potrebu a následne ju hodiť na pracovníka kaviarne, ktorý ju nenechal použiť toaletu. Bezpečnostné záznamy incidentu sa okamžite objavili na YouTube, samozrejme boli rýchlo odstránené.

Našťastie tu máme Twitter.

So today at a Tim Hortons 20 mins away from me this happened….🙃🙃🙃🙃 pic.twitter.com/6aPRSu1w1M — 𝒿𝑒𝓈𝓈 (@jessicawaddell) May 16, 2018

Ako vidíte vo videu, žena si ide tvrdo za svojím, zatiaľ čo pracovník zachováva pokoj.

Hovorca kanadskej kaviarne sa vyjadril, že žene bolo zamietnuté používanie toalety kvôli jej predošlému správaniu. Taktiež sa potvrdilo, že zamestnanec vo videu telefonoval s príslušným orgánom, ktorý pokračuje vo vyšetrovaní incidentu.

Holly Largyova, hovorkyňa kanadskej polície sa vyjadrila, že žena bola krátko po incidente zadržaná a neskôr sa postaví pred súd. Zatiaľ čo jej identita ostala utajená, polícia potvrdila, že ženou sa zaoberala už v minulosti.

Zdroj:https://www.unilad.co.uk/video/woman-throws-own-poo-at-coffee-shop-employees-after-being-refused-use-of-store-toilet/