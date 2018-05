100-ročná žena prezradila svetu tajomstvo jej dlhého života 5 (100%) 2 votes (100%)votes

V čom spočíva tajomstvo večného života? Pokojný štýl života? Zmysel pre humor? Každodenné cvičenie jogy? Alebo je to niečo oveľa jednoduchšie?

100-ročná žena tvrdí, že tajomstvom jej dlhého života je pohár Guinnessu denne.

Doris Olive Netting je už od svojej tridsiatky denným konzumentom tohto kultového nápoja. S pitím piva začala potom ako videla kampaň tejto značky, na pivo s bohatým obsahom železa. Dorisina záľuba v pití piva je až na toľko silná, že sa svoje výročie rozhodla osláviť usporiadaním párty v dome dôchodcov v štýle Guiness. Jej 37-ročná vnučka Tammy priznala, že neprejde deň bez toho aby si babička nepochutila na pohári dobre vychladeného pivka.

Výrobca Guiness bol Dorisinim obdivom na toľko nadšený, že jej na narodeniny poslal personalizovaný darčekový kôš aby ich oslávila v plnej paráde.

Pred presťahovaním sa do domova dôchodcov v Parkwood House, žila Doris osamotene vo svojom domove v Plymouthe. Jej manžel Percy zomrel v sedemdesiatich rokoch minulého storočia. Jej rodný dom bol zničený počas vojny, keď bola evakuovaná do Modbury v južnom Devone. Po vojne sa Doris zamilovala do piva Guiness, ktoré od vtedy pije každý deň celý svoj život a cíti sa výborne.

