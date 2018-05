Kam tento svet speje – alebo zachráni nás generácia Y či Z Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Narcistickí, leniví, chcú sa hlavne baviť a od internetu sa nevedia odtrhnúť. Mileniáli si myslia, že im patrí celý svet no ten z nich nadšený nie je. Je generácia Z lepšia?

Mileniáli, alebo generácia Y sú ľudia narodení na prelome tisícročí od začiatku osemdesiatych rokov až do roku 2000. Niektorí ich prezývajú Boomerang, na koľko sa po odsťahovaní od rodičov ,približne v 25 roku života, vrátia presne ako on.

O mileniáloch majú ostatné generácie prevažne negatívny názor, opisujú ich ako lenivých narcistov, ktorí menia partnerov a prácu ako ponožky. V športovom či osobnom živote väčšina z nich dosahuje minimálne úspechy a v pracovnom živote majú nereálne očakávania. Chcú flexibilný pracovný čas, viac času pre seba a neustálu podporu nadriadených. Jednoducho chcú byť rozmaznávaní.

Podľa štúdie publikovanej v roku 2012 sa mileniáli absolútne nezaujímajú o politické dianie či pomáhanie druhým, ale sa viac sústreďujú na materialistické veci. Ako sú peniaze a sláva.

Zvyšok sveta ich však vidí aj pozitívne. Mileniáli podľa nich majú viac otvorenú myseľ a podporujú homosexuálov či rovnaké práva pre menšiny. Sú sebavedomí, liberálni, optimistickí a otvorení novým spôsobom života.

Štúdia publikovaná v roku 2017 prekvapivo ukázala, že táto generácia si myslí, že muž by sa mal postarať o rodinu finančne a žena by sa mala starať najmä o chod domácnosti ako takej. Taktiež ukázala, že mileniáli majú menej sexu ako predošlá generácia. Či to je naozaj tak…

Generáciu Z predstavujú ľudia narodený po 1995 roku a hlavne 2000. Ide o technicky najbystrejšiu generáciu, ktorá sa nevie odtrhnúť od akejkoľvek obrazovky. Nemajú predsudky, kamarátov si hľadajú online, radi robia niekoľko vecí naraz a túžia po maximálnej nezávislosti.

Z verzus Y – v čom sa mileniáli líšia od novej generácie

Viac sústredení

V čom sa tieto dve generácie najviac líšia? Výsledky ukázali, že vďaka súčasnému technologickému pokroku, generácia Z absorbuje poznatky rýchlejšie no mileniáli majú oveľa väčšiu pozornosť a vedia sa viac sústrediť.

Horší v multitaskingu

Generácia Z vie rýchlo a efektívne prepnúť medzi prácou a zábavou a pri tom stíhať ešte kopu iných vecí.

Lepšie zjednávajú

Mileniáli prejavujú väčší záujem o čo sa týka cien a reklamy. Viac ako 62% mileniálov sa vyjadrilo, že by uprednostnili zľavový kupón , zatiaľ čo rovnaký názor zdieľa len 46% generácie Z.

Sú menej podnikaví

Prieskumy ukázali, že generácia Z naopak od mileniálov má väčší záujem stať sa nezávislými a podnikať. Taktiež majú väčší záujem vzdelávať sa v oblasti, ktorá im vie pomôcť dosiahnuť ich ciele.

Majú menej očakávaní

Mileniáli bol zvyknutý hrať karty, loptové hry a internet videli ako spestrenie. Generácia Z sa narodila do sveta technológií a pokiaľ nedostanú čo chcú tak rýchlo ako si predstavujú, majú za to, že je niečo zle.

Sú menej závislí od internetu

Mileniáli boli síce ako prví považovaní za generáciu internetu, ale s jeho pokrokom sa generácia Z stáva od neho viac závislejšou. Až 40% populácie Z považujú samých seba za závislých od internetu a nevedia si predstaviť ísť niekam bez prístupu k nemu.

