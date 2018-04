Rodičia, tieto hashtagy môžu ohroziť bezpečnosť vášho dieťaťa na internete Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Stále viac rodičov sa v dnešnej dobe chváli svojimi ratolesťami na sociálnych sieťach. Jednoducho sa chcú podeliť o zážitky z dovolenky či o radosť z ich prvých krôčkov. Mnohokrát si však neuvedomujú, že ich fotografie môžu byť zneužité sexuálnymi predátormi.

Nová kampaň za právo detí na súkromie na internete nazvaná „Kids For Privacy“ zozobierala viac ako stovku hashtagov, ktoré vraj môžu ohroziť bezpečnosť dieťaťa. Patria medzi ne napríklad hashtagy #pottytraining či #bathtime. V rámci kampane pribúdajú pod týmto hashtagom fotografie detí držiace pred sebou nápis „Privacy Please“, ktorý pred svetom ukrýva ich identitu.

Autori kampane dúfajú, že rodičia pochopia, že ich deti majú právo na súkromie.

Pre sexuálnych predátorov a zločincov nie je nič jednoduchšie, ako spraviť screenshot fotografie dieťaťa na instagrame, upraviť ho a potom zdieľať na stránkach s pornografickým obsahom. Výsledkom zdieľania života detí na sociálnych sieťach môže byť generácia, ktorá časom zistí, že ich životy sú už celé roky online – bez ich vedomia. A to môže byť nebezpečné.

Každý rodiť by sa mal predtým, ako uverejní fotku svojej ratolesti, opýtať sám seba: Prečo chcem túto fotografiu zdieľať so svetom? Chcel/a by som, aby takúto fotku mňa dal na internet niekto iný? Chcem riskovať, že fotografiu môjho dieťaťa budú zdieľať nebezpeční ľudia na temnom webe (dark web)? Chcem, aby táto fotografia bola súčasťou digitálnej histórie môjho dieťaťa?

Podeliť sa o detské radosti s priateľmi je fajn, ale nezabúdajte na to, že internete nie ste sami. Fotky svojich detí by ste nemali zdieľať verejne a nemali by ste zabúdať ani na ich právo na súkromie.

