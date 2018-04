Prečo dnešné ženy nevedia prijímať komplimenty Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Páni, kedy naposledy vám žena, ktorej ste zložili kompliemnt odpovedala ,,Ďakujem“? Dámy, kedy naposledy ste na kompliment od muža zareagovali pozitívne?

Príde mi to viac ako smutné. Doba, v ktorej sa hrdo bijeme do pŕs za slušnú krajinu a pri tom základná slušnosť medzi ľuďmi sa už dávno vytratila. Naozaj mám ten pocit, že ľudia boli k sebe v minulosti lepší…verím, že za to môže aj istá dávka emancipácie. Akoby ženy niekedy zabudli byť ženami.

Ženy sa podceňujú

Každá žena je svojim spôsobom krásna. No nie každá to chápe a akceptuje. Milé dámy, ak sa však o to pokúsite objavíte svoj skutočný potenciál. Prijať kompliment, ktorý vám umožní cítiť sa krásne je pre vás ťažké len preto, že niekde vo vnútri ste stále neakceptovali, aké krásne naozaj ste.

Podľa psychologičky, ženy s vysokým sebavedomím často kompliment odmietnu, pretože chcú pôsobiť skromne, ženy s nízkym sebavedomím naopak komplimenty odmietajú, pretože ich pozitívny aspekt sa bije s tým ako sa vidia ony samé. Čo im pri dnešnom nátlaku na ženský výzor nemožno vytýkať.

Považujú vás za úchyláka

Neviem čo sa to presne udialo, ale akoby všetko všetci dnes brali príliš vážne a hneď sa stavali do útoku. Udriete dieťa po zadku, spravia z vás tyrana, prihovoríte sa žene na ulici, dobre, že vás nezavrú sa sexuálne obťažovanie.

Akoby ženy zabudli, že tam vonku sú aj chlapi, ktorí sú džentlmeni a dobrí ľudia a za komplimentom nehľadajú vždy len sex. Tak ako muži obdivujú krásne autá tak radi obdivujú aj krásu žien. Koniec koncom, pekného chlapa si všimnú aj dámy, iba to nepovedia nahlas aby neporušili akési nezmyslené spoločenské normy.

Čo je však hlavným problémom celej tejto materiálnej spoločnosti? Peniaze. Čoraz častejšie ľudí posudzujeme podľa auta či spoločenského postavenia. Tak schválne, keď na ženu zapíska robotník, jej výraz tváre je kyslejší ako citrón.. Keby na tú istú ženu zapískal chlap z nadupaného športiaka, myslíte si,že jej výraz by sa nezmenil…vo väčšine prípadov o tom pochybujem.

Nenechajte sa odradiť. Džentlmeni ešte nevymreli a rovnako stretnete aj veľa žien, ktoré si tieto maličkosti vážiť vedia.

Dámy, prestaňte sa podceňovať. Postavte sa pred zrkadlo a povedzte si čo sa vám na sebe páči. Naučte sa prijímať komplimenty a nezabudnite, najlepšia odpoveď je ,,ďakujem“.

