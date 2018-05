Rita Ora sa vo svojej novej piesni priznala k bisexualite a následne sa ospravedlnila Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Rita Ora sa ospravedlnila po tom, čo bol jej nový singel „Girls“ označený za ,,bezohľadné vyobrazenie bisexuality“.

Pieseň, v ktorej vystupujú mená ako Cardi B, Charli XCX a Bebe Rexha, podľa všetkého naznačuje, že samotná Ora je bisexuálka čo spieva aj v texte: ,,Som 50/50 a nikdy to nebudem skrývať“ a rovnako aj v refréne: ,,Červené víno, chcem len bozkávať ženy,ženy,ženy.“

Ora sa po vydaní piesne vyjadrila: ,,Toto je hymna pre všetkých, ktorí sa neboja poostaviť svetu. Oslava lásky.“ tiež prezradila, že sa nechala inšpirovať piesňami „Lady Marmalade“ z roku 2001 a „I Kissed A Girl“ od Katy Perry.

Aj napriek tomu si pieseň vyslúžila negatívne reakcie a to aj od niektorých najväčších kritikov vrátane popovej hviezdy Hayley Kiyoko, ktorá sa vyjadrila, že Orina pieseň „Girls“ narobila viac škody ako dobra pre komunitu LGBT+.

Ora na negatívne reakcie zareagovala ospravedlním sa, ,,Je mi ľúto ak to ako som sa vyjadrila niekomu ublížilo. Nikdy by som úmyselne nepoškodila LGBT+ ľudí alebo iných. Pieseň má reprezentovať moju pravdu a má byť presným popisom skutočných a úprimných skúsenosti z môjho života. Počas života som mala romantické vzťahy so ženami aj mužmi a toto je moja osobná cesta.„