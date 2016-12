Ohodnoť článok

Tipy ako jesť s paličkami

Tak, ako môže byť pre niektorých domorodcov komplikované jesť s príborom, pre našinca je použitie čínskych paličiek v reštaurácii alebo počas exotickej dovolenky podobné trápenie. Na to, aby ste boli schopní sa s paličkami najesť, potrebujete trochu cviku, nie je to však také ťažké, ako sa to môže zdať na prvý pohľad.

Tu je zopár tipov ako na to:

* Obe paličky sa držia len v jednej ruke. Je jedno, ktorá ruka je vaša dominantná

* Vrchnú, teda vonkajšiu paličku uchopíte ako pero, medzi palec a ukazovák, pričom si ju mierne podopriete o vankúšik prostredníka. Touto paličkou budete pohybovať pomocou ukazováka a prostredníka.

* Vnútornú paličku držte medzi palcom a prstenníkom, o ktorý sa palička bude opierať. Táto palička ostane nehybná.

* Jedlo sa naberá ostrejším koncom paličiek, ktoré sa nikdy neprekrižujú. Prstami ich uchopte zo začiatku v strede a postupne, ako vám to pôjde ľahšie, by ste ich mali držať v hornej tretine.

* Paličky sa nikdy nevyrovnávajú poklopkaním o misku alebo stôl.

* Ak si práve nenaberáte sústo, paličky si odložte tak, že ich podopriete o tanier vrchnou časťou, kým spodná ostane na stole. Zapichnutie paličiek do jedla je neakceptovateľné, keďže je to symbol obety ryže zosnulým.

* Rovnako nemiestne je prehrabávať jedlo paličkami a vyberať si lepší kus jedla. Jedlo, ktorým sa paličkami dotknete, si musíte vziať.

* Paličky sa neolizujú.

* Ak si chcete nabrať jedlo zo spoločnej misky, v ktorej nie sú osobitné paličky, môžete to urobiť svojimi, ale s opačným, hrubším koncom, nie tým, ktorým jete.

* V Ázii je nechať jedlo v miske neslušné. Preto ak vám zvýši v miske ryža alebo menšie kúsky jedla, prisuňte si misku k ústam a paličkami si jedlo posuňte priamo do úst.

Ak by ste mali na “tréning” málo času alebo vám to nešlo ani po usilovnom skúšaní, vo väčšine reštaurácií si môžete poprosiť vidličku a lyžičku.

