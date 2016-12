Recenzia: Fantastické zvery a ich výskyt nie sú až tak fantastické 5 (100%) 1 vote

Fantastické zvery si prívlastok „fantastické“ veľmi nezaslúžia. Prečo? Dôvodov je viacero. Ale poďme radšej pekne poporiadku.

Keď sa zdalo, že svet Harryho Pottera svojou poslednou časťou skončil, filmové štúdio Warner Bros. oznámilo novú sériu filmov, ktoré sa odohrávajú v rovnakom svete. Táto správa potešila všetkých fanúšikov čarov a mágie. Radosť bola ešte o to väčšia, keď sa fanúšikovia dozvedeli, že scenár vytvorila samotná J.K.Rowlingová.

Príbeh milého podivína

Dej filmu sa odohráva desiatky rokov pred príbehom Harryho a sleduje osud Mloka Scamandera, milého podivína a magizoológa, ktorý je tvorcom knihy Fantastické zvery a ich výskyt, z ktorej sa učili študenti na Rockforte, vrátane Harryho. Scamander sa pri potulkách svetom dostáva do New Yorku a nesie si so sebou kufrík, v ktorom ukrýva množstvo ohrozených, fantastických zvierat. Nedopatrením z neho však niektoré zvery utečú a Mlok je tak nútený vydať sa do ulíc veľkomesta, aby ich vrátil všetky späť. Počas tohto dobrodružstva mu robí spoločnosť aj Jacob, malý a komický človek, ktorý má čo robiť, aby dokázal stráviť existenciu kúzelného sveta. Spolu sa tak dostávajú do nebezpečných, humorných a bizarných situácií. Samozrejme, pomedzi ich dobrodružstvá si nájdu čas aj na lásku.

V pozadí príbehu Scamandera sa však odvíja aj druhý, a to príbeh temného kúzelníka Grindelwalda, ktorý zmizol a nik nie je pred ním v bezpečí. V New Yorku sa postupne začínajú objavovať divné a temné čary a nikto z kúzelníckeho sveta netuší kto alebo čo za tým stojí. Americkí kúzelníci vidia príčinu problémov v uniknutých zvieratách, ale pravda je úplne iná. Finále filmu nakoniec skríži cestu dvom hlavným postavám, čo vyústi v kúzelnícky súboj.

Bohužiaľ, fantastické je silné slovo

Námet a svet, v ktorom sa celý príbeh odohráva, sľubujú veľký filmový zážitok plný mágie a fantastických zvierat. Výsledok je však o čosi skromnejší než by sme čakali. Fantastické zvieratá sa na veľkom plátne objavujú len sporadicky a menia sa na krátke epizódy. Jediná dlhšia scéna, kde si ich môžeme vychutnať je, keď Mlok a Jacob vstúpia do vnútra kufríka. Táto 10 minútová pasáž však nedokáže vynahradiť to, čo sme od filmu s takýmto názvom očakávali. Naopak, príbeh napríklad nepochopiteľne ukazuje dejovú líniu zo sveta ľudí, v ktorej kandiduje syn veľkomagnáta za prezidenta. Táto línia je však pre film úplne nepotrebná. Príbeh by sa bez nej pohodlne zaobišiel.

Druhým nedostatkom je konanie Grindelwalda. Vo filme nie je objasnené jeho konanie a divák nevie prečo koná, tak ako koná. Cesta Scamandera sa uberá iným smerom než jeho a ich stret je skôr náhodou než nevyhnutnosťou, ako tomu napríklad bolo v príbehoch Harryho Pottera. Takto sa vytráca z filmu celé napätie osudového a nezvratného súboja.

Triky sú naozaj kvalitné a divák si príde na svoje, ale spôsob, akým je celý príbeh podaný, je už o niečom inom. Chýba mu celistvosť a mení sa skôr len na sled množstva krátkych epizód. Režisér David Yates je možno kvalitný rutinér, ale nedokáže dodať filmom niečo jedinečné, čím by si nás získali.

Filmové štúdio už ohlásilo ďalšie štyri pokračovania, my však môžeme len hádať či v nich znovu uvidíme aj Mloka Scamandera. Ak si chcete pozrieť príjemný film zo sveta Pottera, tak vám ho vrelo odporúčame, ale ak čakáte niečo „fantastické“, tak môžete byť sklamaní.