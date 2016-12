Ohodnoť článok

„Vajíčkové otrokárstvo“ – ŠESŤROČNÉ deti zneužívané na výrobu hračiek do Kinder vajíčok dostávajú 26 centov za hodinu a pracujú 13 hodín denne

Existuje ešte otrokárstvo?

95-centové maškrty cukrárskeho koncernu Ferrero skladajú chudobné rodiny dlhé hodiny v skromných a špinavých podmienkach. Britský bulvárny denník The Sun zistil, že medzi pracovnými „otrokmi“, ktorí vyrábajú hračky pre Kinder vajíčka, sú aj DETI vo veku okolo šiestich rokov.

Celé rodiny drú v Rumunsku vo svojich chatrných domovoch v úbohých hygienických podmienkach a skladajú náplne do maškŕt, ktoré milujú milióny detí na celom svete. Ženy i muži žijúci v absolútnej chudobe pracujú pre čokoládový gigant Ferrero denne až 13 hodín. Ten im za to platí 26 centov na hodinu.

Christian Juri, ktorému pri skladaní hračiek pomáha aj 11-ročný syn Patrick so 6-ročnou dcérou Hannah, hovorí: „Je to otrocká práca.“

Obľúbené 95-centové sladkosti sa vyrábajú v špinavých pracovných podmienkach a končia v svetoznámej cukrárenskej spoločnosti, ktorá sa preslávila pralinkami Ferrero Rocher. Podľa istého interného informátora „by šéfovia z Ferrera dostali infarkt, keby vedeli, čo sa deje v Rumunsku. Zákazníci predpokladajú, že výrobky určené ako náplň do cukroviniek pre deti sa vyrábajú v kontrolovaných podmienkach. Mnohé z hračiek však skladajú ľudia u seba doma, takže efektívna kontrola kvality je nereálna. Ferrero možno netuší, za čo platí, a niektorí jednotlivci uprostred výrobného reťazca sa na ľuďoch, s ktorými sa zaobchádza ako s otrokmi, poriadne nabalia.“

Otrokárstvo detí

K spomínaným zneužívaným pracovníkom patria aj Timea Jurj, 30, jej manžel Christian, 41, ich deti Patrick, 11, Hannah, 6, a Timeina neter Tamara, 6. Za 1 000 kompletných vajíčok, ktoré doručia do továrne v Carei blízko maďarských hraníc, dostávajú 20 lei, čo je v prepočte 4,50 Eura. Timea tvrdí: „Viem, že tá pláca je mizerná, no nemám na výber. Potrebujeme peniaze na jedlo a starostlivosť o deti.“

Burzový obchodník Christian reaguje: „Je to otrokárska práca, no čo má človek robiť, ak nemá na výber. Pri pohľade na podmienky, v akých žijeme, vám musí byť všetkým jasné, prečo je naším najväčším snom dostať sa do Spojeného kráľovstva.“

Vajíčka a plastové diely hračiek dodáva rodinám firma Prolegis, subdodávateľ spoločnosti Romexa SA. Zástupcovia denníka The Sun zašli osobne za kontrolórom z firmy, no ten utiekol a zamkol dvere továrne. V priebehu hodiny zastal pred domom Jurjovcov taxík. Šofér im prikázal, aby mu odovzdali všetky nedokončené vajíčka aj časti hračiek, a oznámil im: „Vaša práca sa skončila.“

49-ročná Felicia Indrea z mesta Carei tiež patrí k „vajíčkovým otrokom“. Dostáva 14 lei, čo je 3,15 Eura za vrece poskladaných hračiek. Ťažká fajčiarka má po dvoch rokoch práce 13 hodín denne na prstoch mozole. Hovorí: „Niekedy mám pocit, že sa z toho zbláznim – o hračkách sa mi dokonca aj sníva. Nemám však na výber. Deti milujú Kinder vajíčka a ja som rada, že im svojimi vajíčkami robím radosť. Je to však veľmi ťažké.“

