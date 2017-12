Nový ťah podvodníkov na bazoši – overovací kód od ľudí ťahajú emailom 2.1 (42.5%) 8 votes (42.5%)votes

Zvýšenú opatrnosť by mali mať všetci používatelia, ktorí sa snažia predávať čokoľvek cez internetové bazáre. Najnavštevovanejší inzertný portál Bazoš.sk sa snaží oklamať množstvo podvodníkov, ktorí následne chcú podvdom vylákať peniaze od nič netušiacich ľudí, ktorí službe a systému veria najmä pre ochranu pridávania inzerátu viazanú na mobil. Podvodníci však už dávno prišli na spôsob, ako to obísť a teraz prichádzajú s ešte rafinovanejším spôsobom, ako človeka oklamať a môžete to byť pokojne aj vy.

Pozor na žiadosti preposlania hesla / kódu na mobil

Nedávno sme sa stali sami obeťou hnusného podvodu, ktorý polícia pre nečinnosť a neochotu bánk riešiť cieľovú stanicu – prijímateľa podvodom vylákaných peňazí, nevyriešila. Podvodník od neznámej pani na online chate vylákal „pomoc“ s preposlaním čísla na bazos.sk, ktoré jej dorazí. Na jej číslo následne našil búdu v podobe podvodného inzerátu na predaj drahej elektroniky. Samozrejme po jej uhradení a nedodaní je problém na vydávateľovi inzerátu, čiže zneužitej pani a jej číslu. Viac o tomto prípade tu.

Nový podvodník posiela email

Celkom nový spôsob si našli špekulanti očividne zo zahraničia z emailovej adresy vzdialene podobnej na službu bazos.sk, no až neuveriteľne drzo píšu priamo, že chcú, aby ste im poslali kód, ktorý vám práve prišiel na mobil. Na aktuálne vyčíňanie podvodníka z adresy baozeas@gmail.com, ktorý sa tvári ako Bazos.sk nám upozornil náš čitateľ Roman D., od ktorého si podvodník v podobe zrejme automatickej zahraničnej služby žiadal heslo, ktoré mu prišlo na mobil. Podvodník z inzerátu, ktorý bol vydaný na jeho meno aj s číslom pri pokuse niečo vlastné predať, vyčítal potrebné údaje a následne aj na daný email napísal v mene služby Bazos.sk, aby mu obeť poslala okamžite overovací kód. Vzniká tu vysoké nebezpečenstvo, že takto oslovený menej pozorný inzerent naozaj číslo, ktoré mu na mobil dorazí, podvodníkovi prepošle. Následne je všetka spôsobená škoda na ňom, ako nič netušiacej obeti zneužitia podvodníkom.

Samozrejme, toto konanie je protiprávne a pre zaostalosť riešenia dátových stôp nie je Slovensko ešte veľmi dobre chránené tak, ako to je vo vyspelých krajinách. Na verejnosti je nevyhnutná vyššia obozretnosť, alebo ak si naozaj nie ste istí tým, či vám prišlo niečo naozaj skutočné, napíšte nám a radi vám pomôžeme rozlíšiť hrozbu, podvod, alebo reálnu žiadosť. Článok upozorňuje na postupy podvodníkov, ktorí zneužívajú snahu najväčšieho a najpopulárnejšieho inzertného portálu o ochranu ľudí práve pred takýmito pokusmi. Pri nákupe na ktoromkoľvek inzertnom portáli odporúčame zvýšenú obozretnosť, najmä ak vám píše niekto s veľmi zlou slovenčinou.

/ poďakovanie patrí čitateľovi Romanovi za poskytnutie všetkých detailov.