Poznáme nové mená na Pohode. Môžete sa tešiť na Squarepusher, Mark Lanegan Band a Sleaford Mods

Ohodnoť článok

Legenda IDM Squarepusher, jeden zo zakladateľov grungeu, charizmatický Mark Lanegan s kapelou a rapujúci pankáči Sleaford Mods zahrajú na 21. Pohode.

Tip redakcie: Pokorili svet, aj keď nie sú krásne – najslávnejšie ženy šoubiznisu, ktoré nespĺňajú súčasný ideál krásy

Squarepusher

Minulý utorok pripravilo 20 novinárov Pitchforku výber päťdesiatich najlepších IDM (intelligent dance music) albumov všetkých čias. Tom Jenkinson, známy ako Squuarepusher, sa v ňom objavil hneď s dvoma albumami (na 9. a 24. mieste). Tento geniálny hráč na bezpražcovú basgitaru, elektronický multiinštrumentalista a inovátor spája jazz a elektronickú tanečnú hudbu v kompozíciách prešpikovaných virtuóznymi partami. V polovici 90-tych rokov spojil svoje sily s legendárnym vydavateľstvom Warp Records, aby sa v krátkom čase stal jedným z jeho najvýraznejších mien. Dodnes u nich vydal 16 albumov a okrem toho množstvo EP, kompilácií a remixov. Squarepusher už vyše dve desaťročia posúva hranice žánrov. Pri koncertoch kombinuje elektronické premeny zvuku s hrou na bicie, strunové i klávesové nástroje. Vďaka tomu jeho koncertné „one man show“ nachádzajú obdivovateľov aj medzi ľuďmi, ktorí sa neradia medzi milovníkov elektroniky.

Mark Lanegan Band

Mark Lanegan je jedna z najvýraznejších postáv grungeu a zároveň prvý spevák zlatej éry toho žánru, ktorý vystúpil na Slovensku. V roku 2012 odohral nezabudnuteľný koncert v “Zrkadláči”. Účinkoval v kapelách Screaming Trees a Mad Season (so spevákom Alice in Chains Laynom Staleym), v Queens of the Stone Age a spolupracoval s Nirvanou, s PJ Harvey, Mobym či Isobell Campbell (Belle and Sebastian). Pre jeho chrapľavý, hlboký hlas a podmanivo temnú atmosféru skladieb ho porovnávajú s Waitsom, Cohenom či Caveom. Akékoľvek prirovnania sú zbytočné. Lanegan je jedinečný, rovnako ako každé jeho vystúpenie. Lanegan je žiadaným umelcom najmä pre charizmatický prejav a hlas. Ako o ňom napísal Matthew Murphy z Pitchforku: „Drapľavý ako trojdňové fúzy a zároveň pružný a ohybný ako koža mokasín – z Laneganovho hlasu sa vyvinul pozoruhodný nástroj, taký, aký sa nedá zaslúžiť ľahkým životom.“

Sleaford Mods

Punks not dead! Neveríte? Pustite si Sleaford Mods! Dokonalé potvrdenie pravdivosti tohto hesla, kybernetický punk-rap pre 21.storočie. Počítač v úlohe minimalistickej kapely, obsluhovaný jednoduchým enterom, žiadne predstieranie, žiadne zbytočné čudlíkovanie, len priame šliapajúce podklady a do nich guľomet textov, ostrých a nekompromisných, zastretý hlas, ktorému veríte každé slovo. Všetko funguje presvedčivo, podmanivo, parádne. Po tejto kapele sme po prvom počutí poľovali ako na tú najdravejšiu zver, trvalo to niekoľko rokov, ale je tu ten čas, kedy môžeme hrdo povedať, že ich máme na zozname trofejí pre budúci ročník Pohody. The Guardian, The Independent, The Telegraph, The Observer, NME, Mojo, Uncut a mnohé ďalšie renomované médiá dali poslednému albumu post-punkovej kapely Sleaford Mods hodnotenie 8 z 10. Podľa Guardianu sú “najnahnevanejšou kapelou Británie, ktorá vo svojom brutálnom “náklade” opisuje nespokojnosť robotníckej triedy a krivdy voči nej“. V marci vydajú desiaty album English Tapas, na jar chystajú severoamerické turné a začiatkom júla sa predstavia aj na Pohode 2017.