Pokorili svet, aj keď nie sú krásne – najslávnejšie ženy šoubiznisu, ktoré nespĺňajú súčasný ideál krásy

Myslíte si, že do šoubiznisu patrí iba bábikovská tvár a dokonalé telo? Nie vždy je to tak a vonkajší vzhľad nemusí byť aj zárukou úspechu. Niekedy stačí naozaj iba číry talent a čaro osobnosti. Tak je to aj v prípade týchto žien, u ktorých možno krása nie je ich najsilnejšou stránkou, no napriek tomu sa im podarilo ovládnuť svet šoubiznisu.

Sarah Jessica Parker

Hviezda seriálu Sex v meste Sarah Jessica Parker pravidelne znáša tvrdé kritiky týkajúce sa jej zovňajšku. Časopis Maxim ju dokonca v roku 2007 vyhlásil za najmenej sexi ženu sveta. Aj keď je zrejmé, že Sarah Jessica Parker nepatrí medzi modelky, vďaka roli seriálovej Carrie Broadshaw sa stala uznávanou módnou ikonou žien po celom svete. Okrem toho, že patrí medzi najštýlovejšie ženy šoubiznisu sa v minulosti stala aj tvárou značky Garnier a GAP. Je držiteľkou mnohých ocenení, medzi nimi aj prestížneho ocenenia Emmy a môže sa pochváliť tým, že randila s takými fešákmi ako napríklad Johnny Depp či John F. Kennedy Jr.

Miley Cyrus

Bývalej Disney hviezde, ktorá sa preslávila najmä vďaka seriálu Hannah Montana, sa už ako tínedžerke dostávalo kritiky týkajúcej sa jej vzhľadu. Možno práve preto z nevinného dievčatka vyrástla vulgárna žena, ktorá sa snaží pobúriť a šokovať, aby odpútala pozornosť od nedostatku krásy.

Whoopi Goldberg

O americkej herečke, komičke, spisovateľke a politickej aktivistke Whoopi Goldberg môžeme povedať čokoľvek, len nie to, že je krásna. To, čoho sa jej nedostalo na vonkajšom vzhľade, sa však vykompenzovalo pri jej hereckom talente. Za svoje filmové role bola trinásťkrát nominovaná na cenu Emmy. Je jednou z desiatich hercov, ktorí dostali Oscara, Grammy, Emmy aj Tony Award.

Lady Gaga

Jednotka v hudobných rebríčkoch, Lady Gaga, síce neoplýva klasickou krásou, no vie, ako naložiť s tým, čo má. Sebavedomie jej rozhodne nechýba, a je si vedomá svojich predností. Výstrednej Lady Gaga sa podarilo spôsobiť revolúciu vo svete módy, a stala sa ideálom netradičnej krásy. Azda aj preto ju v roku 2010 časopis Times vyhlásil za jednu z najvplyvnejších osobností sveta.

Hilary Swank

Dvojnásobná oscarová víťazka Hilary Swank býva často kritizovaná kvôli jej mužským črtám, a zrejme aj preto je považovaná za najškaredšie ženy svetového šoubiznisu. Možno však aj vďaka svojmu vzhľadu získala rolu boxerky Maggie Fitzgerald vo filme Million Dollar Baby, za ktorý si vyslúžila rešpekt filmových kritikov a množstvo ocenení. Aj keď nepatrí medzi klasické krásky, je nepochybne veľmi talentovaná.

Uma Thurman

Medzi prvoplánové hollywoodske krásky rozhodne nepatrí ani herečka Uma Thurman. Iba málokto by povedal, že sa v mladosti najskôr živila ako modelka. Tak či onak, na konte má Oscara, Zlatý Glóbus a niekoľko ďalších ocenení, a zároveň sa môže pochváliť tým, že je múzou jedného z najuznávanejších režisérov súčasnosti, Quentina Tarantina.