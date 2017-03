Lotyšsko od 1. januára 2014 vstupuje do Eurozóny, pozrite si ich nové mince

Ohodnoť článok

Lotyšsko dňa 1. januára 2014 vstupuje do eurozóny a nahrádza tak lotyšskú latsu za európsku menu EURO. Stalo sa tak na základe schválenia žiadosti Lotyšska o vstup do eurozóny Radou Európskej únie z dňa 9. júla 2013. Výmenný kurz bol stanovený na 1 EURO = 0,702804 LVL. V Lotyšsku teraz teda nastáva situácia, na ktorú si ešte mnohí živo pamätáme u nás. Výmena bankoviek lotyšského latsu za euro bude možná na 302 lotyšských poštách do 31. marca 2014 a v bankách do 30. júna 2014.Latvijas Banka bude mince a bankovky na euro zamieňať bez obmedzení množstva a bez časového obmedzenia taktiež.

Nové euromince

Ako nová krajina prinesie do Európy nový vizuál mincí, ktorý sme doteraz nemali možnosť vidieť. Malá pobaltská krajina tak obohatí nie len zbierku mnohých zberateľov ale aj nadšencov pre porovnávanie zadných strán mincí. Ich vizuál využíva národný štít a aj podobizeň ženy v ľudovom oblečení s odkazom na národnú hrdosť a tradície. Mince môžu Lotyši získať už teraz výmenou v bankách, na poštách, prípadne v Bank of Latvia v Rige, a v mestách Liepāja a Daugavpils.

zdroje: bank.lv, jaunas-euro-banknotes.eu