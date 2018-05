Dnes je Svetový deň pohybu, začnite od seba Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Svetový deň – Pohybom k zdraviu bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v roku 2002. Tento deň je jednou z iniciatív, ktorej úlohou je upozorniť na rastúci problém chronických ochorení, ktorým sa dá predchádzať aktívnym spôsobom života. Preto ak nepatríte ani len medzi príležitostných športovcov, možno dnešný deň odštartuje vašu snahu urobiť pre svoje zdravie viac. Vezmite do rúk korčule, vybehnite na ihrisko alebo si obujte „túlavé“ topánky a rozhýbte sa! Na začiatok stačí zľahka ak vydržíte bude to pre vás to najlepšie rozhodnutie, ktorým môžete zmeniť veľa.

Pohyb je nenahraditeľným prostriedkom prevencie chronických civilizačných ochorení pre každého človeka a zároveň ten najmenej nákladný prostriedok ochrany zdravia pre spoločnosť. Napriek tomu ho neustále odsúvame do úzadia a miesto chôdze, bicyklovania, či korčuľovania radšej sadáme za volant auta alebo pred televízor. Niekedy stačí naozaj málo a argument, že na cvičenie nemáte čas, neobstojí. Telo sa vám odvďačí za každý pohyb. Vyvážiť jedlo, ktoré vám chutí a nápoje ktoré vás osviežia pohybom je predsa príjemnejšie ako sa pustiť do ďalšej drastickej diéty bez cukru, bez tuku a bez chuti. Okrem toho môžete vďaka pravidelnej fyzickej aktivite predchádzať viac ako dvadsiatim druhom civilizačných ochorení. Je to celkom logické, keď si uvedomíme, že pri cvičení sa do tela uvoľňujú mnohé účinné látky ako napríklad hormóny šťastia, či chondroitín, ktorý je základnou stavebnou štruktúrou medzibunkovej hmoty chrupky a patrí k liečivám, ktoré priaznivo ovplyvňujú priebeh osteoartritídy. „Telesná aktivita, cvičenie a šport znižuje významným spôsobom riziko závažných chronických chorôb. Medzi takéto choroby nepatrí len nadváha (obezita) a cukrovka, ale aj také ochorenia, akými je srdcový infarkt alebo mozgová mŕtvica. Pre mnohých bude možno k počudovaniu, že šport chráni aj pred zhubnými nádormi. Presvedčivo je to dokázané pri rakovine prsníka a rakovine hrubého čreva,“ hovorí MUDr. Peter Minárik.

Netreba veľa, stačí na začiatok napríklad vybehnúť domov po schodoch a nečakať na výťah. Choďte do obchodu či do mesta na kávu pešo. Dajte si ráno aspoň 10 minútový strečing, jednoduché drepy, krátku 8 minútovú zostavu alebo choďte s deťmi cez víkend do lesa. Stačí naozaj málo, aby ste dosiahli tak veľa pre vaše zdravie. Možno už za mesiac zistíte, že sa pri chôdzi tak veľmi nespotíte, alebo pri obúvaní nebudete musieť zadržať dych. „Nie je nutné, aby to bol šport náročný. Aj ľahký poklus dokáže zvýšiť hladinu dopamínu a vlastne akákoľvek činnosť, ktorá nám spôsobuje potešenie, vplýva na jeho vylučovanie. Okrem toho sa nám na jarnom slnku citeľne zlepší nálada, pretože okrem tvorby vitamínu D sa nám v mozgu začne vyplavovať serotonín,“ doplnil kondičný tréner a spoluzakladateľ ceztrenera.sk Maroš Krivosudský.

V prípade, že si nie ste istý či máte dostatok pohybu, urobte si krátky a rýchly test. Viac tipov ako zaradiť pohyb do vášho života a najmä ako ho zladiť s pitným režimom či jedálničkom, nájdete na www.vsetkosmierou.sk.

