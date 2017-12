Do neba je krátka cesta, stačí podať pohár vody Ohodnoť článok Ohodnoť článok

hovorí Róbert Bezák, ambasádor dakujeme.sk, emeritný arcibiskup trnavskej arcidiecézy.

Tieto Vianoce prichádzame za Vami s prosbou, či výzvou „Nos Dobro.“ My totiž „máme nos“ na to, ako priniesť Dobro tam, kde je nedostatok, kde ľudia majú lásku, ale pomaly strácajú nádej. Volajú o pomoc. Niektoré z volaní sme zachytili a môžete si ich prečítať na dakujeme.sk.

Staň sa Dobronošom na dakujeme.sk.

Ako? Vyber si príbeh na dakujeme.sk – prispej – zdieľaj ho. Svojim darom pomôžeš zmierniť osud, urobíš radosť. Zdieľaním spustíš vlnu ďalšej pomoci, získaš ďalšie dary od svojich priateľov. Možno nezmeníš život maminke s postihnutým dieťatkom, alebo mentálne postihnutému chlapcovi, ktorý osirel, či chlapcovi, ktorý zostal žiť len so svojim dedkom. Venuješ im radosť a pocit, že je tu niekto, komu ich príbeh nie je ľahostajný. A čo za to? Z dakujeme.sk môžeš dostať to najviac srdečné poďakovanie. Nadácia Orange tvoj dar znásobí 1:1. Ak venuješ 5 €, Nadácia Orange prispeje rovnakou sumou.

Dobronoš môže byť dospelák, dieťa, celá trieda detí, škola, firma…

Adriana a Juraj Kemkovci sú skúsení Dobronoši. Pomáhajú často. Minulý rok boli dobronošmi malej Viki.

Dobronoškou bola minulý rok aj herečka Kristína Farkašová. Rozhodla sa pomôcť príbehu mladej rodinky, v ktorej detičky – dvaja synovia, sú mentálne aj fyzicky postihnutí. Vďaka jej záujmu sme rodinke venovali viac ako 1 300 € na liečbu detí.

Nemusíš byť známa osobnosť, stačí ak máš priateľov. Skús ich inšpirovať pre dobro. K svojej fotografii na facebooku pripni rámik s logom „Som dobronoš“. Ako? Veľmi jednoducho. Zmeň si profilovú fotografiu a zvoľ rámik s názvom Som dobronoš. Alebo zozdieľaj príbeh na svojom facebookovom profile a vyzvi priateľov, aby pomohli. Každý toľko, koľko môže.

Úžasnými dobronošmi sú školáci. Pri príležitosti 10tych narodenín dakujeme.sk, deti vypustili 300 balénov do neba ako symbolické poďakovanie.

Pomáhajú veľa a radi, svojim nadšením a citom pre dobro dokážu „nakaziť“ mnohých dospelákov a vyburcujú ich k aktivite. Dobronoši zo ZŠ v Bytči pomáhajú tak, že zorganizujú Dobrý bazár a výťažok z neho venujú jednému z príbehov.

Dobronoši z 1. súkromného gymnázia v Bratislave pomáhajú každoročne. Z CZŠ Narnia sa rozhodlo pomôcť viacero tried na princípe trieda – príbeh už po piaty krát.

Pre dár dňami dakujeme.sk spoločne s pani učiteľkami z CZŠ Narnia pozvali do školy 4-ročného Peťka pred pár dňami, ktorému svojou iniciatívou pomohli deti z 2.A minulý rok. Narodil sa bez ľavej bránice, bojoval o život. Prvé mesiace prežil v nemocnici, žiaľ, mu zostalo veľa diagnóz: DMO, hypotonický syntróm, hypoplázia ľavých pľúc, trojkomorový hydrocefalus a iné. Ale vďaka rehabilitáciam, na financovanie ktorých bola vytvorená výzva na dakujeme.sk, sa má dnes Peťko lepšie. A robí pokroky.

Motoricky má síce ešte dlhú cestu pred sebou, ale napríklad sa už nemusí napájať na pľúcnu ventiláciu, a dokonca začína navštevovať škôlku v obmedzenom režime. Chceli sme, aby sa deti mohli prihovoriť Peťkovi, jeho maminke – prekročili ostych a našli spoločnú reč. Tejto rodinke totiž práve oni pomohli minulý rok. Spoločne mu získali potrebné zdroje na rehabilitácie. Peťkova mamička bola veľmi dojatá, že práve malé deti boli tie, ktoré im pomohli. Niektoré sa vzdali vreckového, iné im vyrobili vianočné priania, ručne robené mydielka, a iné drobné prekvapenia. Stretnutie bolo pre obe strany mimoriadne obohacujúce a príjemné.

Inšpiruj sa. Spôsobov, ako môžeš pomôcť, je veľa. Tvoja pomoc bude adresná. Vieš presne, komu pomôžeš. Všetky získané dary ešte pred Štedrým dňom poctivo poputujú Tebou vybranému príbehu. Všetko sa dá sledovať na www.dakujeme.sk.

Ver, že dobro je nákazlivé. Pre ľudí v núdzi je finančná pomoc dôležitá, ale rovnako významný je pocit, že sa o nich niekto zaujíma. V predvianočnom čase po tom túžime všetci.

Jeden druhému sme najvzácnejším a najväčším darom. Každý máme z čoho dávať tak, ako hovorí pán Bezák:

„Čítal som, že je milšie dávať ako dostávať. Isto. Je milé dávať, keď je z čoho, ale koľkí sú odkázaní na pomoc, lebo sa ocitli v ťažkostiach. Ale čítal som aj, že nikto nie je natoľko bohatý, aby už nič nepotreboval a nikto nie je natoľko chudobný, aby nič nemohol ponúknuť. Potrebujeme sa navzájom. Lebo aj ten, čo má, potrebuje úsmev, poďakovanie, blízkosť, prijatie a aj ten, čo nemá, môže obdarovávať práve tým poďakovaním, úsmevom, blízkosťou. A o tom je naša ľudskosť, krása a sila dobra v každom z nás.“

Ďakujeme, že darujete Vianoce.

www.dakujeme.sk

