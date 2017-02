Budú naše deti žiť zdravšie a dlhšie? 4.67 (93.33%) 3 votes

Prežitie ľudí a nás samotných v našich deťoch je jednou z najdôležitejších misií na našej Zemi. Náklady na lepší život pre všetkých však narážajú na limity.

Dávno je preč doba, keď sa dalo vyklčovať kusisko lesa, vypáliť ho, vysadiť plodiny a o päť rokov sa posunúť ďalej. Naša planéta je obmedzená a každý sa chce mať dobre. A hlavne chceme, aby sa naše deti mali ešte lepšie.

Donedávna bolo úplne bežné, že sme si opravovali topánky, štopkali ponožky, vymieňali si náhradné diely v rádiách či televízoroch. Časy sa však zmenili, čím ďalej, tým viac sa pozerá iba na cenu a tzv. módu. Kvantá oblečenia, elektroniky či nábytku sa vyhadzujú úplne zbytočne – naďalej sú funkčné, dostali sa však mimo módnych trendov. Je načase to zmeniť. Nikto samozrejme od nás neočakáva, že budeme štopkať ponožky. To nie. Dôležité je však nakupovať kvalitné veci, ktoré okrem nadčasového dizajnu prispejú aj k ochrane prírody a zdrojov. A ich cena sa nám mnohonásobné vráti nielen v dobrom pocite.

Každý z nás by chcel, aby sa jeho deti mali krajšie, žili zdravšie a spokojnejšie. Dá sa to dosiahnuť jedine tým, že súčasný konzum bude nahradený hlbším premýšľaním o súvislostiach. Už nebudú základné otázky pri nákupe iba – koľko to stojí a či je to v móde. Dôležitým sa stane pôvod predmetov kvalita, použité materiály a príbeh. (Je rozdiel, či kávu pestovali usmiatí majitelia malých plantáži alebo detskí otroci). Lebo príbeh produktu ktorý kupujeme je to, čo odlišuje nás a naše deti od ostatných.

Či si to uvedomujeme alebo nie, tak aj naše oblečenie, zariadenie domu či automobil vypovedajú veľmi veľa o našom príbehu. Či sme bohatí alebo chudobní. Či máme vkus alebo nie. Na čom nám záleží, a čo nás necháva ľahostajným. Ako trávime voľný čas, či aké máme radi farby. Čo majú radi naše deti. Predstavte si jednu obyčajnú vetrovku – na jej základe môžete zistiť, či je človek športovo založený, či má rád eleganciu, či preferuje svetoznáme značky, či kvalitu alebo farebnosť, podľa hrúbky v zime aj to, či chodí pešo alebo auto. Práve tak – či chceme alebo nie – nás definujú všetky veci, ktoré máme. Ak chceme, aby naše deti mali vyrovnaný a šťastný život, musíme zastaviť tyraniu módy a rýchlej spotreby. Podľa výskumov samotné časté nakupovanie môže skrývať negatívne zvyky a pocity.

Zamerajme sa teda na nákup kvalitných vecí s príbehom, kde nepôjde o množstvo ale o dobrý pocit. Pre nás a pre naše deti. Podporme lokálnych výrobcov. Vráťme sa späť ku kvalite.