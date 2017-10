Chcete kontaktovať Google? Občas to môže byť problém Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Bolo to niekoľko mesiacov dozadu, keď Google vyhlásil, že bude finančne odmeňovať všetkých, ktorí mu nahlásia závažné chyby v službách Google. Spoločnosť sa týmto krokom chcela na rôznych miestach dozvedieť o nedostatkoch a chybách, ale aj motivovať iných ľudí, aby pomohli s odhaľovaním takých chýb, o ktorých samotný Google ani nevie. Vtipné na tom bolo to, že ak aj ste našli nejaký problém, ten hlavný problém, ktorý Google má, sa nemá ako nahlásiť. Hlavným problémom je to, že kontakt na Google je pre kohokoľvek problém. Začiatočníka, aj pokročilého. Existuje komplikovaná cesta na to, aby ste sa cez rôzne formuláre a pomocníkov dostali do nejakého formulára, kde je mizivá šanca, že niekto odpíše. Aspoň to sú osobné skúsenosti za celé roky. Dobre, treba priznať, že služby Googlu sú v niektorých oblastiach najlepšie a chybovosť býva ojedinelá, stále však sú aj veci, kde je nutné vyhľadať ľudí, nie automatické odpovede. Následne keď vás dožerie taká chyba ako mňa teraz, potom dole nemôžem zaškrtnúť ÁNO, ale NIE.

Povedzme, že som narazil na poviedku dobrého priateľa, ktorá bola skopírovaná a vydaná na jednom Google blogu pod iným menom autora, ktorý takých poviedok skopíroval viac. Chceli by ste kontaktovať Google, správcu blogového systému a kontaktovať v prípade porušenia práv. Kliknete na Kontaktovať a ono vás to hodí na Homepage rovnakej stránky bez zmeny. Aj takto sa dá dovolávať svojich práv, ak žiadna z odpovedí celkom hore nesedí. Zamotať sa do slučky, ktorá nemá východisko. Google zrejme naďalej žije v tom, že všetko je krásne, všetko je v poriadku, nikto nemá problém, zatiaľ čo hneď za dverami postávajú naštvaní ľudia, ktorí sa nevedia dozvoniť, dobúchať. Ak by Google totiž chcel, možno by vykukol z okna, že by ho rado kontaktovalo viacero ľudí. Vtipné a zároveň smutné na celej veci je potom to, že hoci by ste radi nahlásili chybu a nemusí to byť pre odmenu, o ktorej môžeme v našich končinách skôr pochybovať, ani nie je ako ju nahlásiť, ak tú istú chybu robia ja iné formuláre. Robili aj minulý rok, robili to aj pred Vianocami v práci, v kaviarni, doma aj u priateľov… Dá sa povedať, že ak chyba nahlásená nie je, potom neexistuje… : )

Nevadí, skúsime to opäť z iného počítača za nejaký čas a na rovnakej stránke…