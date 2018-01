Letuška prezradila prečo by ste si v lietadle nikdy nemali dať kávu a ine znepokojujúce informácie 5 (100%) 1 vote (100%)vote

Práca vo vzduchu mnohých z nás fascinuje. Istá letuška z veľkej americkej leteckej spoločnosti (nazvime ju Betty) prezradila tajomstvá, ktoré poznajú len zasvätení – a teraz vy. Niektoré sú vtipné, iné skôr nechutné.

„Telefóny si nikto nevypína.“

Ukazuje sa, že upozornenia o tom, ako si máme na palube vypnúť mobilné zariadenia, nikto z posádky nerešpektuje. „Dokonca ani ja,“ priznáva letuška, ktorá si priala zostať v anonymite. „Niektoré pravidlá sú absurdné. Okrem telefónov je to aj povinnosť zostať sedieť, keď sa lietadlo hýbe po zemi rýchlosťou 5 km/hod.“

Chvíľku pre seba si ukradnite, kým ostatní jedia

Ak si chcete na palube trochu užiť, mali by ste počkať, kým sa ulička lietadla nebude hemžiť letuškami roznášajúcimi jedlo. „Vtedy sú všetci naozaj zaneprázdnení. Sama by som si nevšimla, ani keby bolo na toalete naraz desať ľudí,“ hovorí Betty. Vo veľkom lietadle sa na to však nespoliehajte – posádka tam vraj má rozdelené služby, vrátane kontroly WC.

„Ak chcete mať sex na WC v lietadle, nech sa páči a veľa šťastia. Toalety v lietadle sú nechutné a žalostne malé, ale dá sa to.“

Lietadlové WC je „najnechutnejšie miesto na svete“

„Je neuveriteľné, ako sa menia hygienické štandardy ľudí cestujúcich v lietadle,“ tvrdí Betty. „Neverím tomu, že sa tak správajú doma, ale v lietadle im nevadí ocikať celú podlahu či dokonca hodiť bobek mimo misu. Lietadlové záchody sú najnechutnejšie miesta na zemi.“

V káve sa môže skrývať E. coli

„Nepite na palube kávu. Pripravuje sa z rovnakej vody, aká tečie z kohútika na WC. Nedávno sme v našej spoločnosti testovali vodu v lietadle na prítomnosť E. coli a test dopadol zle. Potom prišiel údržbár, stlačil zopár gombíkov a zrazu to akože bolo v poriadku. Preto vám radím nedávať si v lietadle čaj ani kávu. Balená voda a ľad sú v poriadku,“ uzatvára Betty.

„Otravných pasažierov ignorujem.“

Ak ste drzí alebo otravní, dočkáte sa ignorovania alebo zhoršenej obsluhy. „Kým sa dá, takýchto ľudí si nevšímam. Ak to nejde, tak im napríklad dám ľad do nápoja, aj keď to tak nechceli.“

Chcete sedieť v prvej triede? Buďte milí

Bettyina rada na to, ako si zadarmo polepšiť, je veľmi jednoduchá: buďte k posádke milí.

„Dajte mi niečo sladké a ja vám dám, čo si len zaželáte. Ak sú v prvej triede voľné miesta a to, že vás tam usadím, ma nijako negatívne neovplyvní, tak vám ich dám. Ak ste milí, nie je to problém.“

A bonus na záver: letušky vraj nerátajú, koľko mini fľaštičiek alkoholu tam vypijete.

Zdroj: http://www.businessinsider.com/flight-attendant-gives-honest-answers-to-questions-about-life-in-the-air-2018-1