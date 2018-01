Výstrednosti boháčov v súkromných lietadlách Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Ak pracujete v leteckej spoločnosti, ktorá má za veľké peniaze splniť boháčom každé prianie, zažijete všeličo. Viaceré požiadavky smotánky sú naozaj extravagantné. Porozprával o nich hovorca spoločnosti Victor, ktorá prevádzkuje súkromné chartrové lety.

„Jeden z našich klientov žiadal vianočnú výzdobu lietadla na ceste do Laponska. Chcel tým očariť svoje deti,“ vraví hovorca. Poviete si, že to nie je až také výstredné. Nebolo by, keby požiadavka neobsahovala detailný sedembodový zoznam vecí, ktoré treba zabezpečiť:

Vianočné jednohubky, varené víno a lístkové pečivo. Dídžeja, ktorý bude púšťať vianočné hity. Vianočný film Zázrak na 34. ulici. Vianočnú výzdobu, ktorej súčasťou museli byť vianočné pančuchy naplnené sladkosťami. Kompletnú vianočnú večeru. Misku s maškrtami pre psa s vianočnými motívmi. Imelo rozmiestnené na viacerých miestach lietadla.

Čas na výstrednosti je aj mimo Vianoc. „V lietadle sme zariaďovali už aj svadobnú dekoráciu – s balónmi, bufetovými stolmi a dídžejským pultom.“

Pomerne časté sú požiadavky na fajnové jedlo. „Vysoká kvalita stravy je pre nás samozrejmosť. Klienti si však občas zažiadajú niečo mimoriadne. Museli sme už zabezpečiť suši z londýnskej reštaurácie Sumosan pre osemdesiat ľudí či krabov, ktoré mali byť konkrétne z podniku Joe´s Crab Shack na Floride. Stalo sa nám aj to, že sme tesne pred odletom museli narýchlo zohnať lupienky Monster Munch s cibuľovou príchuťou pre biznismena z východnej Európy.“

Spoločnosť Victor povoľuje klientom, aby si na palubu zobrali aj domácich miláčikov. „Osemdesiatkilový pes leonberger s nami letel z Londýna do Francúzska. Z britského hlavného mesta do strednej Európy sme prepravili desať malých králikov. Inokedy sme mali na palube päť sokolov či deväť rovnako vyzerajúcich mopslíkov,“ uzavrel hovorca firmy Victor.

Čítajte tiež:

Prečo sa do lietadla nastupuje zľava

6 spracovaných potravín, ktoré by ste mali vždy kupovať v organickej kvalite

Zdroj: http://www.businessinsider.com/luxury-private-jet-charter-reveals-most-extravagant-festive-requests-2017-12