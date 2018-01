Ak vás pri behu bolia kolená, po tomto už nebudú Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Chceli by ste sa prihlásiť na preteky a odbehnúť desať kilometrov, no odrádza vás strach z bolesti kolien? Možno sa obávate celkom zbytočne. Len sa musíte naučiť správne bežať. „Ľudia veria, že beh ubližuje kolenám, no nie je to pravda. V skutočnosti kolenám dokonca prospieva,“ vraví Jordan Metzl, autor knihy Running Strong.

Ak vás pri behu bolia kolená, mali by ste zapracovať na technike. Keď sa budete pri behu nakláňať mierne dopredu, znížite záťaž pre kolená. Tvrdí to nová štúdia z časopisu Medicine & Science in Sports & Exercise. Nakloňte sa takmer tak, akoby ste mali spadnúť dopredu. Predstavte si lyžiarsky postoj.Ešte lepšie však ochránite kolená, keď skrátite krok, a teda spravíte viac krokov za minútu. To spôsobí, že sa budete nakláňať prirodzene, bez toho, aby ste si museli predstavovať samého seba s lyžiarskymi palicami. „Oveľa jednoduchšie upravíte dĺžku kroku ako držanie tela. Bude to však mať rovnaký efekt pri prevencii voči zraneniam,“ radí Metzl.

Vďaka tomuto triku budete navyše rýchlejší. Nabudúce si spočítajte kroky za jednu minútu. Mali by ste ich spraviť aspoň 160. Ak za minútu spravíte len okolo 130 krokov, je to rozhodne málo a váš krok je pridlhý. V takom prípade svoje kolená zbytočne preťažujete.

