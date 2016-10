Jesenné trendy v bývaní: Spojte moderný dnešok s retro včerajškom 4 (80%) 1 vote

Spálňa, kuchyňa či obývačka sú vizitkou vkusu majiteľa rovnako ako oblečenie, ktoré prevláda v jeho šatníku. Svoj domov síce neprispôsobujeme najnovším trendom tak často ako outfity, môžu byť však príjemnou inšpiráciou na oživenie interiéru.

Odborníci z Hornbachu v spolupráci s renomovanými návrhármi prinášajú prehľad štyroch štýlov bývania podľa najnovších trendov, ktoré ponúkajú komplexné riešenie pre váš interiér bez ohľadu na to, či máte radi jednoduchú eleganciu, pohodlie a útulnosť, alebo ste zástancom strohého škandinávskeho štýlu.

„Tohtoročné jesenné trendy prinášajú spojenie moderného dneška s retro prvkami včerajška, vsádzajú na nadčasový dizajn inšpirovaný prírodou, s využitím kvalitných a trvale obnoviteľných výrobkov. Dôraz sa kladie aj na originálne a extravagantné doplnky v kombinácii s hrejivými a mäkkými materiálmi,“ hovorí odborník Tomáš Tiurin z Hornbachu.

House of Elegance: jednoduchá elegancia s retro prvkami

Retro štýl zažíva svoj opakovaný boom a preniká z každodenných oblastí života aj do našich domácností. Súhra rezervovanej elegancie a ľahkej jednoduchosti s nádychom moderny sa prelína so spomienkami na minulosť. House of Elegance vsádza na jesenné farby zelených a hnedých odtieňov, pripomínajúce poklady zo šperkovnice – zlatá, strieborná, smaragdovo zelená a zeleň polodrahokamu. V protiklade bielych plôch s dominantnými vzorovanými plochami hravo vynikajú materiály ako zamat či hodváb v kombinácii s lesklými prvkami. Interiéru dodávajú tajuplnú ľahkosť a zároveň istú extravaganciu.

Magic Moments: teatrálne, pohodlné a útulné

Sviatočná a teatrálna atmosféra je vstupenkou k hrejivo útulnému interiéru v štýle Magic Moments. Elegantný svet farieb na čele so sýtou jesennou červenou, mahagónovou hnedou a burgundskou červenou nachádza inšpiráciu v kvetoch, bobuliach, ovocí a tiež v ľudových tradíciách, ktoré dodávajú interiéru nádych harmónie. „Absolútne pohodlie a útulnosť docielite bytovými doplnkami ako sú vankúše, závesy s očkami či obrazové rámy. V kurze sú tiež strapce – čokoľvek strapaté sa vo vašom interiéri postará o módny akcent elegancie. Charakteristiku jesenných dní dosiahnete mosadznými lampami a stolíkmi v kombinácii s lesklými a žiarivými bytovými doplnkami,“ radí odborník Tomáš Tiurin z Hornbachu.

Modern Rustic: prírodné, ekologické, moderné

Bývanie v štýle Modern Rustic je názornou ukážkou toho, že aj moderné bývanie si veľmi dobre rozumie s prírodnými a trvale udržateľnými prvkami. Tento interiérový koncept vsádza na vysoko kvalitné, prírodné, elegantné a pritom nadčasové doplnky s dlhou životnosťou. Tón udávajú prírodou inšpirované jednoduché teplé odtiene. Typická pre tento štýl je kombinácia betónu a dreva, ktorú zútulňujú hrejivé materiály ako kožušina, mäkké vankúše, útulné sedacie prvky, otvorený oheň a sviečky. Príjemný charakter ako stvorený pre chvíle vo dvojici dotvárajú ľanové materiály, vlnené koberce a polstrovanie.

Scandinavian Touch: Nadčasový dizajn so severským nádychom

„Vzdušná atmosféra škandinávskeho interiéru je stvorená pre všetkých, ktorí si zariaďujú svoj prvý príbytok. Svetlé pastelové odtiene s nádychom chladivého sorbetu zaručujú povznášajúcu útulnosť, ktorá je v tomto štýle absolútne kľúčová,“ hovorí odborník Tomáš Tiurin z Hornbachu. Farby inšpirované prírodou ako sivá, krémovo ružová a maslovo biela vytvárajú priateľskú atmosféru plnú pohodlia a severskej nadčasovosti. Štýl zariadenia v sebe spája univerzálne plochy a prírodné materiály, charakteristickými prvkami je svetlé drevo, vintage vzhľad, mramorové tapety a chladivá modrá.

