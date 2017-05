Ohodnoť článok

Samoopaľovacie prípravky spadajú do kategórie vecí ako sú tekuté linky či kulmy – najskôr je to ťažké, no po čase sa z vás stane majster v ich používaní. Ak sa s myšlienkou prirodzene opáleného vzhľadu bez slnka pohrávate, máme pre vás šesť tipov, ako správne aplikovať samoopaľovacie prípravky.

Ako správne aplikovať samoopaľovacie prípravky

Ohoľte sa

Chĺpkov by ste sa mali zbaviť – či už pomocou holiaceho strojčeka alebo vosku – aspoň 24 hodín pred použitím samoopaľovacieho prípravku. V opačnom poradí by ste sa s chĺpkami zbavili aj vrchnej vrstvy pokožky a „opálenia“ v nej, čím by vznikli škvrny.

Hydratujte suché miesta

Lakte, kolená, dlane, zápästia, chodidlá a päty sú suchšie než zvyšok tela a preto vsiaknu viac prípravku. Nakrémovaním vopred predídete tomu, aby boli výrazne tmavšie.

Nepoužívajte ruky

Natieranie prípravku rukami sa zdá prirodzené, no vedie k nerovnomerným výsledkom a škvrnitým dlaniam. Radšej sú kúpte špeciálnu hubku, ktorá prípravok nanesie presne podľa vašich predstáv.

Tip redakcie: 9 receptov na opuchnuté oči, ktoré naozaj fungujú

Prípravkom nešetrite

Mnohí začínajúci „samoopaľovači“ sa boja, že ak použijú veľa prípravku, preženú to a budú vyzerať ako Donald Trump. Vôbec! Naša pokožka je schopná absorbovať len isté množstvo farbiva naraz, takže smelo do toho. Radšej viac a rovnomerne ako málo.

Nezabúdajte na peeling

Keďže niektoré časti tela sa dostávajú do kontaktu s oblečením a potom častejšie ako iné, aj farba z nich rýchlejšie vymizne. Peelingom si zaistíte, že sa bude opálenie vytrácať z celého tela rovnomerne.

Chybu opravte hneď

Ak sa vám predsa len podarilo niektoré miesto „opáliť“ viac, naneste naň detský olejček a nechajte pôsobiť desať minút. Potom pomocou peelingu a teplého uteráčika odstráňte nadbytočné farbivo.

