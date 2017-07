Smútok je v poriadku, nie je potrebné ho vôbec potláčať.

Ohodnoť článok

Smútok je v poriadku, nepotláčajte ho

Spoločnosť na nás, okrem iného, vyvíja tlak, aby sme boli neustále pozitívni. Ak chcete zapadnúť, radšej by ste mali byť vždy usmiati. No smútok je v poriadku a nemali by sme ho potláčať.

Na negatívne dôsledky takéhoto nastavenia spoločnosti upozorňuje napríklad americká autorka Barbara Ehrenreich vo svojej knihe Usmievaj sa alebo zomri – Ako pozitívne myslenie oklamalo Ameriku a celý svet (Smile or die – How Positive Thinking Fooled America and the World).

Negatívne emócie majú význam, ktorý sa často podceňuje. Ak ich potláčame, môže to mať veľmi zlý dopad. Podľa nedávnej štúdie prílišný na dôraz na „šťastie“ nepotláča depresiu, ale práve naopak – vyvolá ju. Je to také ironické, až je to takmer smiešne. Čím viac odsúvame negatívne pocity a sústredíme sa len na tie pozitívne, tým horšie sa cítime.

Tip redakcie: Tu sú možné dôvody prečo vami lomcujú emócie

Autori štúdie kládli otázky ľudom s príznakmi depresie. Chceli od nich, aby na stupnici od 1 do 10 vyhodnotili, ako často im okolie hovorilo, že nemajú byť smutní. Z výsledkov vyplýva, že tlak na odsúvanie negatívnych pocitov vyústil do zvýšenia depresívnych symptómov. Zdá sa, že pocit nešťastia narastá v spoločnosti, kde ostatní očakávajú, aby ste boli pozitívni. Nielenže ste smutní, ešte sa kvôli tomu aj cítite zle. Štúdia poskytla empirický dôkaz teórii, že človek, ktorý chce pocítiť šťastie, musí dovoliť sebe (a aj ostatným), aby bol niekedy smutný.

Chcete sa zbaviť smútku čo najrýchlejšie? Nepotláčajte, ale oceňte ho. Vyskúšajte týchto päť rád a možno sa budete cítiť lepšie:

Všímajte si svoje pocity a pomenujte ich

Nepredstierajte emócie, môže vám to ublížiť

Majte k sebe súcit a neodsudzujte sa. Vy ste si negatívne pocity nevybrali, jednoducho k vám prišli. Máte len jednu voľbu – prijmete ich alebo potlačíte?

Prestaňte naháňať šťastie. Budete zbytočne nešťastní z rozdielu medzi reálnymi pocitmi a tým, ako by ste sa chceli cítiť.

Akceptujte súčasný stav. Ak vaše pocity nespôsobila psychická porucha, určite existuje dôvod, ktorý ich spustil. Môže vám poslúžiť ako informácia o tom, čo sa s vami deje. Na to predsa pocity sú.

