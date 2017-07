Čo si ženy myslia o šedinách a ich farbení u mužov

Ohodnoť článok

Šedivé vlasy

Šedinám sa nevyhne asi nikto. Striebristé vlasy sa vo väčšom množstve začínajú objavovať okolo štyridsiatky. Čo s nimi? Nižšie sa dočítate, ako z nich vyťažiť najviac.

Ženy so šedinami rátajú

V prvom rade sa šedinami netreba nechať znechutiť – ženy s nimi rátajú a mnohým sa dokonca páčia. Je jasné, že ak máte vlasy farby korenia a soli už v dvadsiatke, zrejme nie ste spokojný s tým, že vďaka nim pôsobíte staršie. Nevadí, aj pre vás máme riešenie.

Pokojne si ich nafarbite

Veľa mužov sa z nejakého dôvodu stráni farbenia. Možno sa boja, že dopadnú ako Robo Kazík, no pri správnom postupe to nehrozí. A ženám to naozaj vadiť nebude – farbenie je pre ne úplne normálna vec. A ktovie, možno v kaderníctve stretnete aj nejakú „sympaťáčku“.

Pozor na príliš tmavé a jednoliate odtiene

Jediný prešľap, ktorý pri farbení hrozí, je, že netrafíte správny odtieň a na hlave si vytvoríte umelo vyzerajúcu „helmu“. Častou chybou je siahanie po tmavých odtieňoch, ktoré ale šedivé vlasy bez pigmentu nasajú ako vodu. Najistejšie je zájsť k odborníkovi. Farba by mala obsahovať niekoľko odtieňov a prirodzené melíry. Ak to chcete skúsiť sami, kúpte si farbu, ktorá je o odtieň svetlejšia ako vaša prirodzená farba vlasov a nechajte ju pôsobiť iba minimálny odporúčaný čas.

Nie každému sa hodí „ježko“

Ak chcete šediny vyriešiť tým, že sa ostriháte na ježka, radšej si to dobre premyslite. Niekomu sa vojenský účes vyslovene hodí, inému zase vôbec. Ak vám vlasy nielen šedivejú, ale aj rednú, môže trvať dlho, kým znova narastú.

Nový účes, nový človek

Dobrý účes robí divy. Oplatí sa investovať do kaderníka, ktorý pri tvorbe účesu vezme do úvahy vašu farebnosť, tvar lebky i životný štýl. Ak máte dlhšie vlasy, niekedy stačí zmeniť spôsob, akým si ich začesávate.

Čítajte tiež:

Keď hovoríme jedno a myslíme si druhé: Ako dešifrovať ženské frázy

Známi miliardári a ich „hračky“ alebo čo všetko si kúpite za peniaze

Energeticky úsporné „vychytávky“, ktoré si môžete dovoliť

Zdroj:http://www.mensfitness.com/styleandgrooming/grooming/5-things-women-want-men-know-about-going-gray