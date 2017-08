Ohodnoť článok

Návod, ako zabojovať o srdce bývalej

Poriadne ste to zbabrali a prišli ste o ženu svojho života. Teraz si to už uvedomujete a urobili by ste všetko preto, aby ste ju získali späť. Možno je už neskoro, no možno nie. Môžete o ňu ešte zabojovať, no musíte sa naozaj snažiť a svoje kroky si dobre premyslieť. Máme pre vás návod, ako zabojovať o srdce bývalej.

Neočakávajte, že jej pošlete esemesku a ona vás hneď privíta s otvorenou náručou. Prečítajte si tento 14-bodový návod, ktorý obsahuje otázky, ktoré si potrebujete položiť, a kroky, ktoré musíte podniknúť, ak ju naozaj chcete späť.

Kto ukončil vzťah?

Ak ste dali „kopačky“ vy jej a až potom ste si uvedomili, akú veľkú chybu ste spravili, bude ťažké ju napraviť. Väčšie šance máte, ak sa s vami rozišla ona.

Prečo sa s vami rozišla?

Musíte prísť na to, čo sa jej vo vzťahu nepáčilo. Pravdepodobne vám to povedala tisíckrát, no neprikladali ste tomu dostatočnú pozornosť. Zalovte v pamäti a spomeňte si, kvôli čomu ste sa stále hádali. To bude dôvod, prečo ste „single“. Dajte jej najavo, že odteraz to bude inak.

Doprajte jej čas

Nekontaktujte ju zúfalo hneď po rozchode. Ak sa s vami rozišla, mala na to dôvod. Doprajte jej čas, nech všetko spracuje. Rozchody nie sú ľahké. Určite je emocionálne vyžmýkaná a vyčerpaná. Oslovte ju až vtedy, keď si dobije baterky.

Naozaj sa k nej chcete vrátiť?

Nerobíte to len preto, že ste ju videli s iným mužom a začali ste žiarliť? Posledná vec, ktorú by ste chceli, je vrátiť sa k nej a uvedomiť si, že s ňou vlastne nechce byť. Nie ste len osamelý, vystrašený či zmätený? Úprimne si odpovedzte na tieto otázky ešte predtým, ako jej opäť zavoláte.

Polepšite sa

Chcete ju späť? Ukážte jej, že ste sa zmenili. Nemeňte sa však kvôli nej, ale kvôli sebe. Ak sa totiž správate lepšie len preto, aby ste sa znovu dali dokopy, tak vám to dlho nevydrží. Musíte to naozaj chcieť. Cítite sa nezdravo? Upravte svoju stravu a začnite cvičiť. Ste workoholik? Trávte v práci menej času. Potrebujete najlepšiu možnú verziu seba samého, aby ste ju získali späť.

Darčeky nie sú riešenie

Pokojne jej môžete niečo kúpiť, no musíte si uvedomiť, že darčeky nič nevyriešia. Nerozišla sa s vami preto, lebo ste jej nekúpili retiazku. Mala na to iné a oveľa vážnejšie dôvody. Možno ste boli lenivý, príliš negatívny alebo ste mali zlú životosprávu. Ak jej zaklopete na dvere s kopou darčekov, možno ich príjme, no bude chcieť reálne výsledky, ak sa k vám má vrátiť.

Ak má iného, neskúšajte nič

Váš vzťah je minulosť. Ak sa rozhodla pohnúť ďalej, rešpektujte to. Ak sa s terajším priateľom rozíde, možno ešte dostanete šancu. Nie je však na vás, aby ste o tom rozhodli. Kým má iný vzťah, nepodnikajte žiadne kroky.

Začnite kamarátstvom

S obnovovaním komunikácie začnite pomaly. Po rozchode ste zrejme neboli v kontakte, nemôžete z „bodu nula“ chcieť hneď vhupnúť do vzťahu. Predtým ste zrejme boli jej najlepší kamarát. Buďte ním znova a postupne jej ukazujte, že by ste znovu chceli byť aj niečo viac.

Musíte ju znovu očariť

Možno vás stále miluje, no po rozchode v jej očiach zrejme nevyzeráte veľmi príťažlivo. Potrebujte ju znovu očariť – aj fyzicky. Dajte si záležať na tom, aby ste pri prvom stretnutí po rozchode vyzerali výborne.

Choďte po rozchode na rande s niekým iným

Uistite sa, že ju naozaj chcete späť a vaša snaha nie je len reakcia zraneného ega. Choďte na rande s inou ženou, prípadne aj s viacerými. Ak aj po týchto schôdzkach budete presvedčený, že pre vás neexistuje nikto iný ako bývalá, až potom sa o ňu začnite znovu snažiť.

Napíšte jej list

Je to skvelý spôsob ako povedať všetko, čo máte na srdci. List zapôsobí oveľa viac ako esemeska či e-mail. Napíšte, že akceptujete, čo sa medzi vami stalo a ospravedlňte sa za svoje správanie. Spomeňte, že od budúcnosti očakávate najmä pozitívne a vzrušujúce veci.

Nehovorte o tom, že sa k nej chcete vrátiť

Je jasné, prečo ste ju znovu kontaktovali. Chcete ju späť a ona to dobre vie. Nepíšte jej však správy typu: „Chýbaš mi“ alebo „Želám si, aby sme znovu boli spolu.“ Negatívne, smutné či zúfalé spomienky vynechajte zo spoločných rozhovorov. Buďte pozitívny a sústreďte sa na to, aby sa s vami cítila dobre. Pripomínajte jej len pekné a veselé spoločné zážitky, nie depresívny rozchod.

Pozvite ju von

Zavolajte ju na kávu či prechádzku, no nenazvite to slovom „rande“. Ak nechce, netlačte na ňu. Pôjde s vami len vtedy, ak má pocit, že je to správne. Ak súhlasila s kávou, nezačnite hovoriť o vzťahu. Sústreďte sa len na to, aby sa cítila príjemne.

Ak nemá záujem, neproste ju

Ak navrhnete, aby ste sa k sebe vrátili a ona odmietne, neproste ju. Urobte čokoľvek iné, len neproste! Skúsili ste o ňu znovu zabojovať a vďaka tomu ste zlepšili svoj život. Ak však s vami nechce byť, nechajte to tak. Hoci tomu teraz asi neveríte, žena vášho života vás čaká niekde inde.

