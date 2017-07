Ako sa vyrovnať s rozchodom a s tým, ak stále niečo cítite k bývalému

Ohodnoť článok

Stále niečo cítite k bývalému? Máme pre vás tipy, ako sa s tým vyrovnať a ako sa vyrovnať s rozchodom.

Láska je zaujímavá vec. Ale ako sa vyrovnať s rozchodom ked’ ste sa napríklad s niekým rozišli, občas si naňho spomeniete, ale vo všeobecnosti sa ním netrápite – a zrazu ho po dvoch rokoch zbadáte a zistíte, že ho stále milujete. Náhle si uvedomíte, že dostatočne nepoznáte svoje vnútro – ako ste mohli tak dlho chodiť po svete s domnienkou, že ste všetky city k dotyčnému nechali v minulosti?

Ak si myslíte, že city k bývalému pociťujete iba vy, ste na omyle. Máme pre vás tipy, ako s podobnou situáciou naložiť a ako sa vyrovnať s rozchodom.

Je možné, aby ste sa dali znova dokopy?

Zamyslite sa nad tým, či je to možné a či to naozaj chcete. Prečo ste sa rozišli? Niekedy môžeme niekoho milovať, no nie je pre nás dobré byť s ním. Nepodľahnite romantickým túžbam a zvážte pre a proti. Ak vám z toho vyjde, že by ste sa mali dať znova dohromady, musíte si s ex prehovoriť.

Urobte za minulosťou hrubú čiaru

Vymažte si ho zo všetkých sociálnych sietí a aplikácii. Zbytočne sa naňho týmto spôsobom upínate. Uvidíte, že po odstrihnutí akéhokoľvek kontaktu sa budete cítiť slobodnejšie.

Choďte vlastnou cestou

Ak chcete prežiť plnohodnotný život, musíte sa vydať vlastnou cestou a dovoliť to aj jemu. Bude to veľmi náročné, ale inak sa nepohnete z miesta.

Nepotláčajte svoje emócie

Za lásku sa netreba hanbiť. Ak vám nie je súdená, je jasné, že si prežijete pocity hnevu, smútku i frustrácie. Nechajte im voľný priebeh, inak si na vás počkajú a nepríjemne vás prekvapia v budúcnosti.

Neskočte do plytkého vzťahu

Ak nie ste pripravení na ďalší zmysluplný vzťah, nezačnite si s niekým len preto, že sa bojíte samoty. Doprajte si toľko času, koľko potrebujete.

Nemyslite na „keby bolo kedy“

Musíte akceptovať, že návrat k bývalému nie je možný. Je zbytočné zamýšľať sa nad alternatívnymi scenármi.

Zamestnajte si myseľ

Ak stále milujete svojho ex, je jasné, že vaše myšlienky v čase nudy zabehnú práve k nemu. Vyhnite sa preto záhaľke a robte hocičo, čo vám nedovolí naňho myslieť: choďte von s priateľmi, navštevujte diskusie a besedy, lúštite krížovky…

Skryte všetky spomienky

Nemusíte všetko spáliť, len to niekam odložte. Ako sa hovorí: zíde z očí, zíde z mysle.

Žiadny sex s ex

Bez výnimiek.

Sex s inými ľuďmi, naopak, áno

Nemusíte teraz spať s každým, kto sa na vás usmeje, ale zdravý sexuálny život vám iba prospeje.

Robte, čo ste vždy chceli

Dobehnite zameškané a venujte sa tomu, na čo ste doposiaľ nemali čas.

Choďte von

Naozaj. Stretnite sa s priateľmi, choďte na koncert či do kina. Vysedávanie doma pri romantických komédiách vám nepomôže.

Randite, až keď budete pripravení

Kamaráti sa vás zrejme budú snažiť dotlačiť k tomu, aby ste chodili na rande. Ak však nie ste pripravení, nechoďte. Je zbytočné hľadať si niekoho a myslieť pri tom na druhého.

Zmierte sa s tým, že budete bývalého milovať navždy

Cez niektorých ľudí sa nám nepodarí preniesť nikdy. Zmierte sa s tým. Časom vyprchá zamilovanosť, ale láska tam zostane.

Vedzte, že na svete je plno skvelých ľudí

Nenahovárajte si, že už nikdy nestretnete niekoho, ako bol on. To je pravda – láska nie je nikdy rovnaká. To ale neznamená, že tam vonku na vás nečaká niekto ďalší; niekto s kým sa nikdy nebudete chcieť rozísť.

