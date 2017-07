Najzákernejšie podvádzanie nie je fyzické. Ako odhaliť emocionálnu aféru

Ohodnoť článok

Niekoľko varovných signálov ako odhaliť emocionálnu aféru.

„Emocionálnu aféru“ je ťažké zadefinovať i zistiť, či vlastne prebieha – či už z vašej alebo partnerovej strany. Ak ale máte podozrenie, existuje niekoľko varovných signálov, ktoré vám môžu napovedať.

Ak ich u partnera spozorujete, neobviňte ho hneď, no zrejme bude dobrý nápad porozprávať sa.

Váš partner trávi viac času na počítači alebo telefóne

Náhla silná väzba na digitálne zariadenia je jeden zo signálov.

Po vašom náhlom príchode do miestnosti „stuhne” alebo rýchlo odloží telefón

Častejšie ho vídate, ako si s niekým píše a máte problém dostať ho z domu.

Chce viac priestoru a času na seba

Ak má váš partner emocionálnu aféru, bude sa snažiť od vás dištancovať. Viac ho zaujímajú vlastné koníčky a nemá záujem o spoločný program. Vyhýba sa debatám o budúcich výletoch či dovolenkách.

Keď sa hádate, vždy spomenie rozchod

Možno utrúsi otázku typu „Čo by si robila, keby náš vzťah skončil?” alebo „Ak by sa to medzi nami pokazilo, stále by som ťa mal rád ako kamarátku.” Ak si všimnete, že je váš partner celkovo negatívny ohľadom vášho vzťahu a jeho budúcnosti a nesnaží sa nájsť žiadne riešenie, môže to byť vážny problém.

Ak sa svojho partnera opýtate na jeho priateľstvo s inou osobou, zaujme obranný alebo vyhýbavý postoj

Všimnite si, či partner odpovedá príliš útržkovito alebo, naopak, zbytočne zdĺhavo. Svoj vzťah nadmerne vysvetľuje a jeho príbehy akosi nesedia.

Pri odchode z domu sa prezlieka

Zrazu si všimnete, že partner viac dbá o svoj vzhľad a pri odchode z domu sa „fintí“ viac, ako je uňho obvyklé.

Kritizuje váš vzhľad a správanie

Máte pocit, že si vás partner nectí tak, ako kedysi. Možno dokonca kritizuje veci, ktoré mu na vás pripadali príťažlivé.

Zmení sa jeho postoj k sexu

Môže sa to prejaviť dvoma extrémami. Na jednej strane môže byť odťažitejší, bez záujmu o vás a intimitu medzi vami. Na strane druhej strane je náhly nárast libida a nevídaná chuť skúsiť v posteli niečo nové.

Čoraz viac spomína tretiu stranu

Ak má váš partner citový románik, môže v konverzácii spomenúť veci ako „Veríš, že je možné milovať viac ako jedného človeka?“. Nemusí ísť o hypotetickú otázku.

Máte „tušáka“, že medzi vaším partnerom a jej/jeho „kamarátom/kamarátkou“ je niečo viac

Všimnúť si to môžete pomocou ďalších dvoch extrémov. Buď sa v prítomnosti dotyčného človeka správajú inak, alebo ho pred vami kritizujú a hovoria, že by s niekým takým nemohli vydržať.

Preto nepotláčajte svoju intuíciu vo vzťahu. Možno zistíte, že o nič nejde, ale niekoľko varovných signálov naraz je rozhodne lepšie preskúmať.

