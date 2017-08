Ako CIA zničila iránsku demokraciu 5 (100%) 1 vote

Ako CIA zničila iránsku demokraciu

Vzťah medzi USA a Iránom je už vyše šesťdesiat rokov komplikovaný. Dôvodom napätých vzťahov je americký zásah do iránskej politiky z roku 1953. Americká spravodajská služba CIA vtedy zorganizovala puč, ktorý zvrhol iránskeho demokraticky zvoleného premiéra Muhammada Mossadeka.

Tesne po druhej svetovej vojne zaujímali Spojené štáty vo vzťahu k Iránu dve veci. Po prvé, bol to politicky spoľahlivý geografický „nárazník“, ktorý blokoval prístup Sovietov k Perzskému zálivu. Po druhé, krajina mala bohaté zásoby ropy, ktoré boli v rukách západných spoločností. Tie sa v Iráne držali od roku 1908, keď tam prvý raz objavili obrovské nerastné bohatstvo.

Zvolenie umierneného ľavičiara Mossadeka ohrozovalo obe americké priority. Síce Irán naďalej zostával konštitučnom monarchiou na čele so šachom Reza Chánom, Mossadekovo volebné víťazstvo znamenalo dôležitý krok na ceste k demokracii.

Mossadek za jednu zo svojich politických priorít považoval zoštátnenie ropného priemyslu. Aj vďaka tomu si v Iráne získal veľkú popularitu, no zároveň tým vystrašil Britov a Američanov, ktorí sa zľakli, že môžu prísť o zisky z iránskych nerastných surovín.

Britské tajné služby v spolupráci s americkou CIA vykreslili Mossadeka ako hrozbu v americkom globálnom boji proti komunizmu, aby tým podkopali jeho režim. Chceli ho nahradiť generálom Zahédím, ktorý na slovo počúval autokratického šacha. Mossadek sa o spiknutí dopočul a viacerých konšpirátorov nechal uväzniť. CIA sa preto rozhodla operáciu odvolať.

Medzi zverejnenými dokumentmi je aj telegram z 18. augusta 1953, v ktorom predstavitelia CIA posielajú inštrukcie svojim ľuďom v Iráne: „Operáciu sme vyskúšali, no neosvedčila sa. Nemali by sme sa preto už podieľať na žiadnej operácii proti Mossadekovi, ktorú by neskôr mohli spojiť s USA. Nechceme skompromitovať budúce vzťahy s Mossadekom.“

Kermit Roosevelt, vnuk bývalého prezidenta Theodora Roosevelta a vedúci agent Operácie Ajax, sa rozhodol ignorovať inštrukcie a pokračoval v puči. Vďaka sieti kontaktov, ktorú vybudovala britská tajná služba, rozšírila CIA po Iráne vlnu propagandy a zaplatených protestov, ktoré rýchlo destabilizovali krajinu. Počas chaosu generál Zahédí zmobilizoval armádu, aby „nastolila poriadok“. S použitím vojenskej sily zvrhol Mossadekovu vládu a premiéra zatkol.

Podľa nedávno zverejnených dokumentov zohral pri zosadení Mossadeka kľúčovú úlohu ajatolláh Kašání. Ten sa zľakol, že nestabilita premiérovej vlády otvorí cestu k moci komunistom. Kašání si vyžiadal peniaze od CIA, s pomocou ktorých zostavil početnú skupinu svojich podporovateľov. Tí v deň puču obsadili ulice. Po puči sa šach chopil moci diktátorským spôsobom a začala sa dlhá éra represií a porušovania ľudských práv. Irán sa z tejto rany dodnes nezotavil.

