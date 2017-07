Čo po novom zakázali v Miláne – všetko, čo by ste mali vedieť

Ohodnoť článok

V MILÁNE ZAKÁZALI DRŽIAKY NA SELFIE, AUTÁ S OBČERSTVENÍM A SKLENENÉ FĽAŠE NA VODU

Úrady sa novými opatreniami údajne zameriavajú na protispoločenské správanie. Milánske úrady oficiálne zakázali používanie držiakov na selfie, sklenených fliaš a áut s občerstvením.

Podľa talianskeho portálu The Local vstúpilo nariadenie radnice do platnosti v piatok 14. Júla a jeho cieľom je obmedziť znečisťovanie a protispoločenské správanie.

Turisti i miestni obyvatelia majú zakázané „držanie, nosenie, odhadzovanie, preberanie a ukladanie akýchkoľvek druhov sklenených fliaš či nádob, plechoviek a držadiel na selfie na zem“ v oblastiach Piazza XXIV Maggio, Gorizia Avenue, Via Codara, Cantore Square a Gabriele D’Annunzio Avenue. Zakázané boli aj svetlice a zábavná pyrotechnika.

Autá s občerstvením sa ocitli tiež pod paľbou kritiky – nové nariadenie zakazuje akúkoľvek „pohyblivú obchodnú aktivitu“ na verejných priestranstvách.

Pravidlá budú platiť do 13. augusta s možnosťou predĺženia v prípade potreby. Carmela Rozzová, členka milánskej mestskej rady zodpovedná za bezpečnosť v tejto súvislosti uviedla: „Nariadenie sa dá predĺžiť,“ a dodala, že „bude pokračovať, až kým to bude potrebné.“

Vysvetľuje: „Cieľom nášho rozhodnutia je naučiť ľudí, aby na určité miesta nenosili sklenené fľaše a plechovky.“

Miláno nasleduje vzor mnohých ďalších talianskych miest, ktoré zaujali tvrdý postoj k protispoločenskému správaniu turistov.

Zástupcovia Florencie napríklad v máji uviedli, že v čase obeda budú postrekovať schody pred kostolmi, aby odradili turistov od jedenia a pitia pri kultových pamiatkach mesta. „Ak tam turisti ostanú, budú mokrí,“ vyhlásil starosta mesta Dario Nardella.

V Ríme medzitým zakázali pitie alkoholu v noci. Starostka Virginia Raggiová zaviedla nariadenie, ktoré zakazuje predaj a konzumáciu alkoholu na verejných miestach až do 31. októbra. Jedenie a pitie pri známych fontánach je už tiež tabu. Zákaz sa týka asi 40 fontán, ktoré majú vlajku naznačujúcu historický význam.

Nikto do nich nesmie vstupovať, sedieť pri nich, dávať z nich napiť domácim zvieratám ani do nich nič hádzať. Vhadzovanie mincí však ostalo povolené, vzhľadom na tradíciu fontány di Trevi, čo údajne zaručí, že sa človek do Ríma ešte vráti. Porušovanie pravidiel je penalizované pokutami až do výšky €240.

