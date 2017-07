Ak máte nedostatok spánku hrozí vám riziko vzniku demencie

Ohodnoť článok

Z čoho vám môže hroziť riziko vzniku demencie?

Nedávna štúdia z Wheaton College v americkom štáte Illinois našla prepojenie medzi nedostatočným spánkom a zvýšeným rizikom vzniku demencie. Je to najnovšia z dlhého zoznamu štúdií, ktoré upozorňujú na prospešnosť kvalitného spánku. Zdravá každodenná dávka odpočinku so zatvorenými očami je omnoho dôležitejšia, ako si mnohí z nás uvedomujú.

Nick Littlehales sa nazýva „spánkovým koučom“. Je autor podrobnej knižky, v ktorej nájdete o spánku hádam všetko. Nové zistenie považuje za užitočné, pretože nám pripomína, aby sme si cenili hodnotu spánku. Varuje všetkých, ktorí spávajú menej a hovoria si, že „spánkový dlh“ vyrovnajú, keď budú starší. Najdôležitejšie je totiž, čo robíte pre svoje telo práve teraz. Ak spíte málo, hazardujete so zdravím.

Littlehales tvrdí, že nedostatočný spánok výrazne zvyšuje riziko vzniku cukrovky. „Keď ste nevyspatý, často sa vám mení nálada aj stravovacie návyky. Toto sa prejaví na vašej schopnosti spracovať cukor.“ Z rovnakého dôvodu vám hrozí aj nadváha. V Japonsku tri roky skúmali 20-tisíc zdravých ľudí vo veku nad dvadsať rokov. Zistili, že tí, ktorí spávajú menej ako päť hodín, majú vyššie riziko nadváhy ako ľudia, ktorí spávajú sedem až osem hodín. Nedostatok spánku rozhodí váš biorytmus, čo spôsobí, že počas dňa spravíte viacero nezdravých rozhodnutí.

Tip redakcie: Ak sa chcete v noci dobre vyspať, nemali by ste piť kávu priveľmi neskoro

Podľa Littlehalesa nedostatok spánku môže dokonca prispieť k vzniku závislostí. Neodpočinuté telo totiž dopujeme kávou, kvôli ktorej v noci znovu nemôžeme zaspať a kolobeh pokračuje. Niektorí zažmúria oči len vďaka tabletkám na spanie. Podľa štúdie, ktorú spravil Economic and Social Research Council, užíva tabletky na spanie pravidelne jeden z desiatich dospelých.

Ak si dlhodobo nedoprajete osem hodín denne na fyzické a psychické zotavenie, začnete upadať. Budete horšie vyzerať, ľahšie ochoriete, bude sa vám ťažšie uvažovať a podľa štúdie Chicagskej univerzity poklesne aj vaša hladina testosterónu. „Nedostatok spánku sa najskôr prejaví na vašich očiach, neskôr si to môžu odniesť obličky, pľúca alebo srdce. Zvyšujete aj riziko infarktu či demencie,“ vraví spánkový kouč.

Znie to hrozivo. Čo robiť, aby sme úpadok tela zastavili? Spať osem hodín denne. To sa však ľahšie povie, ako urobí. Littlehales preto navrhuje, aby ste netlačili na to, že musíte mať v noci osemhodinový spánok. Povedzte si, že chcete naspať osem hodín v priebehu celého dňa. Schrupnite si na polhodinku počas obednej pauzy či vo vlaku a dožeňte takto spánkový deficit. Potom nebude tak záležať na tom, či pôjdete spať už pred jedenástou a zo zdriemnutia cez obed či po práci budete mať dobrý pocit – robíte to predsa pre svoje zdravie.

Čítajte tiež:

Cviky na spodnú časť brucha, a prečo sú obzvlášť dôležité pre ženy

Prečo je trápenie v podstate kľúč ku šťastiu

Banány – prečo by ste mali jesť aj tie ich zvláštne vlákna

Zdroj:http://www.telegraph.co.uk/health-fitness/body/everything-happens-body-dont-get-enough-sleep/