Kľúč ku šťastiu

Prečo je trápenie v podstate kľúč ku šťastiu?

Preceňuje sa pocit nepretržitého šťastia a je vôbec možné dosiahnuť ho? Šťastie sa preceňuje. No čo je pravý kľúč ku šťastiu? Doprajte si namiesto toho skutočné trápenie. Možno sa vďaka nemu budete nakoniec cítiť oveľa šťastnejší, než kedykoľvek predtým. Hneď vám to vysvetlíme.

Prezeranie sociálnych sietí a sledovanie, aké úspechy zaznamenávajú vaši priatelia v práci, ako si vytvárajú šťastné rodiny či ako sa spokojne opaľujú na pláži môže vo vás vyvolať dojem, že všetci naokolo sú v akomsi nekonečnom stave eufórie. Vy na rozdiel od nich ležíte na gauči s balíčkom zemiakových lupienkov v jednej ruke a telefónom v druhej, listujúc v cudzích životoch.

Permanentné šťastie sa však poriadne preceňuje. Okrem toho sa vlastne ani nedá dosiahnuť.

Očakávanie neustáleho pocitu šťastia je podľa psychoterapeutky z portálu Click for Therapy Giny Clarkovej v skutočnosti škodlivé. „Každému z nás sa mení nálada. Raz sme hore, inokedy zase dolu. Zažívame celú škálu emócií,“ vysvetľuje a ako príklad uvádza detský film V hlave.

Tip redakcie: Ako počas dňa zažívať pociť šťastia čo najčastejšie

„Ak očakávame, že môžeme byť nepretržite šťastní, považujeme každý iný pocit za nesprávny. Vo svojom vnútri sa potom presvedčíme, že sa máme zle, ak cítime smútok, zlosť, frustráciu a podobne. Ak sa však chceme cítiť šťastní a spracovať všetky problémy, ktoré sa nám dejú, potrebujeme prijať aj iné emócie.“

Keďže by si podľa výskumov polovica ľudí v Spojenom kráľovstve želala radšej inú prácu, 60 percent obyvateľov tvrdí, že nežije v šťastnom vzťahu, a sociálne siete nám tiež neprinášajú veľa spokojnosti, naše okolie zrejme nebude až také šťastné, ako sa to na prvý pohľad zdá. Pritom určite dúfate, že nie všetci sme odsúdení sužovať sa takými pocitmi po zvyšok života.

Smútok a trápenie však môžu byť veľmi užitočné. Vezmite si napríklad beh – každá sekunda bolesti je v podstate investícia do zdravšieho tela a lepšieho mentálneho zdravia.

„Pocit smútku či trápenia je ako zlomená noha či fyzická bolesť,“ vysvetľuje Gina Clarková. „Naša myseľ sa nám takýmito emóciami usiluje naznačiť, že nie sme v rovnováhe, pociťujeme emočnú bolesť a potrebujeme čas na liečenie. Ak si zlomíme nohu, vyhľadáme pomoc, ideme za špecialistom. Keby sme to isté urobili pri pocite smútku či trápenia, pomohlo by nám to pri spracovaní daných pocitov a liečení duše. Prvý krok je uvedomenie a zhodnotenie – potrebujem tú situáciu zmeniť, požiadať o pomoc, porozprávať sa s priateľom, vyhľadať odborníka?“

Ak nás pocity smútku a zbytočnosti pohltia úplne, je priam nevyhnutné zájsť za lekárom a nechať ho posúdiť náš mentálny stav. Môžu to totiž byť symptómy depresie či iného vážneho problému. Ak sa však bojíte toho, že máte ísť do práce, no s ostatnými aspektmi svojho života ste spokojní, alebo pociťujete náhle návaly smútku, možno vám to pomôže rýchlejšie identifikovať príčinu nepríjemných pocitov.

„Počas svojho doterajšieho života a pri svojej práci som sa naučila, že kľúčom k radosti a naplneniu je prijatie. Prijatie seba, toho, čo sa deje v našom živote, prijatie ľudí okolo nás,“ tvrdí psychoterapeutka Hilda Burková. „Na druhej strane túžba po tom, aby sa udalosti diali inak, ako sa dejú, nám zaručene prinesie iba trápenie. Uviazneme totiž v predstavách, že náš život by bol lepší, keby bol iný, s iným partnerom, inou prácou a podobne. Tým pádom si nevšímame, čo máme rovno pod nosom, a nie sme schopní oceniť to dobré, čo v živote máme.“

„V takom bode je dôležitá sebareflexia,“ hovorí Clarková. „Ak sa necítime šťastní, mali by sme si položiť otázku, prečo je to tak, čo sa deje a priebežne sledovať svoje emócie. Niektorí ľudia si robia poznámky, píšu si denník, iní sa potrebujú vyrozprávať.“

„Len čo zistíte príčinu svojich pocitov, je oveľa jednoduchšie pracovať na zlepšení nálady,“ radí Phillip Adcock, psychológ a autor knihy Ovládnite svoj mozog (Master Your Brain). „Ja osobne odporúčam metódu prečo, prečo, prečo. Pýtate sa pri nej, prečo sa cítite nešťastní, prečo je to tak a tak ďalej. Postupne sa tak dostanete ku skutočnej príčine vášho nešťastia.“

Z dlhodobého hľadiska by teda nešťastie mohlo byť kľúčom k šťastiu.

Smútok je v poriadku, nie je potrebné ho vôbec potláčať.

