Zosadená juhokórejská prezidentka si pochybenie nepripúšťa

(TASR) – Bývalá juhokórejská prezidentka Pak Kun-hje poprela dnes akékoľvek pochybenie pri výkone svojej funkcie. Pak Kun-hje to uviedla v prvom verejnom vyhlásení po tom, ako jej odvolanie v súvislosti s korupčným škandálom v piatok s konečnou platnosťou potvrdil ústavný súd.

Bývala prezidentka sa cíti byť nevinnou

“Napriek tomu, že to bude trvať, verím, že pravda sa určite ukáže,” píše sa vo vyhlásení Pak Kun-hje, ktoré prečítal jej stranícky kolega. Pak taktiež tlmočila vďačnosť svojim podporovateľom a ospravedlnila sa za to, že “nedokázala naplniť povinnosti prezidentky”. Citované prehlásenie bolo prečítané dnes večer miestneho času po tom, ako sa zosadená prezidentka v automobilovej kolóne priviezla do svojho súkromného domu v južnej časti Soulu. Pak Kun-hje dnes definitívne opustila sídlo prezidentského paláca (tzv. Modrý dom).

Pak Kun-hje pred rezidenciou očakávali stovky podporovateľov, ako aj bezpečnostné zložky a zástupcovia médií. Prítomní mali so sebou štátne vlajky a transparenty a skandovali heslá na jej podporu. Pak Kun-hje sa po príchode usmiala a zamávala davu, krátko osobne pozdravila niektorých svojich priaznivcov a členov strany a bez verejného vyhlásenia vošla do domu.

Juhokórejský parlament odhlasoval vlani 9. decembra dočasné odvolanie prezidentky na základe obvinení, že sa spolčila so svojou dlhoročnou dôverníčkou Čche Son-sil, aby vylákali peniaze od najväčších spoločností krajiny. Pak Kun-hje mala pritom svojej dôverníčke protizákonne dovoliť z ústrania manipulovať vládnymi záležitosťami. V súlade s juhokórejskými zákonmi musel impeachment prezidenta – návrh zbaviť ho úradu – s konečnou platnosťou potvrdiť alebo odmietnuť ústavný súd.Predčasné prezidentské voľby by sa tak v Kórejskej republike mohli konať 9. mája.

