V Londýne išlo zrejme o sériu najmenej dvoch prepojených incidentov

(TASR) – V londýnskej štvrti Westminster sa dnes odohrala séria minimálne dvoch zrejme prepojených násilných incidentov, pri ktorých utrpelo zranenia niekoľko ľudí vrátane policajta a údajného útočníka. Polícia celú situáciu až do zistenia ďalších faktov posudzuje ako teroristický čin. Stanica BBC zverejnila správu o najmenej jednej mŕtvej osobe.

Viacero incidentov

V blízkosti budovy britského parlamentu polícia postrelila muža, ktorý predtým napadol nožom policajta. Auto približne v tom istom čase zrazilo na Westminsterskom moste piatich chodcov. Pravdepodobne iné auto vrazilo do oplotenia objektu parlamentu. Poslanci uviedli, že bolo počuť tri až štyri výstrely. Zdroj z úradu britskej premiérky uviedol, že Theresa Mayová je v poriadku a v bezpečí. Niektoré britské médiá uvádzajú, že zranených môže byť až desať ľudí. Športový spravodajca televízie Sky News uviedol, že videl z auta, ktoré narazilo po streľbe do oplotenia, utekať vodiča. O incidente v Londýne upovedomili aj amerického prezidenta Donalda Trumpa. Londýnska polícia vyhlásila, že dnešnú streľbu a napadnutie nožom pred budovou britského parlamentu bude “až do zistenia ďalších skutočností posudzovať ako teroristický čin”.

