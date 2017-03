Rozvodovosť na Slovensku

Ohodnoť článok

Právnikom pribúda práce a sudcovia musia riešiť čoraz viac kurióznych sporov. Rastúca rozvodovosť sa nedotýka len manželov a účastníkov v súdnej sieni. Výsledkom sú finančné problémy, zranené deti a ohrozenie modelu tradičnej rodiny.

Porozumenie, odpúšťanie a zamilovanosť zrejme prehráva boj so zradou, krivdou a hľadaním rozdielov. Alebo len robíme chyby a náhlime sa do záväzkov bez toho, aby sme sa uistili, že náš partner/ka je tým pravým. Aspoň tak to vyzerá pri prezeraní štatistík poukazujúcich na rozvodovosť našich párov, ktorá dosahuje vysoké čísla napriek tomu, že už pár rokov klesá.

Zopár faktov o rozvodoch slovenských párov:

– v roku 2015 sa počet rozvodov po 13 rokoch vrátil pod 10 000

– najčastejšie k rozvodu dochádza do piateho roku manželstva

– pravdepodobnosť rozvodu u mladomanželov dosahuje 41%

– až 63% návrhov na rozvod v minulom roku podali ženy

– rozvedení manželia spolu priemerne prežijú 13 a pol roka

– vyše 20% rozvedených párov spolu vydržalo nad 25 rokov

Naša rozvodovosť dosahuje európsky priemer

Chváliť sa tým, že podiel tunajších rozvodov neprekonal európsky priemer, je na katolícky založenú krajinu vernú modelu tradičnej rodiny dosť slabé. Napriek tomu sa držíme na lepšej úrovni ako mnoho iných štátov. Najväčšie problémy s rozvodmi trápia Švédov a Nórov, kde sa rozvádza každý druhý pár. Na opačnej strane stoja Gréci, u ktorých je podiel rozvodovosti na úrovni 19%, a s 11% si dobre počínajú aj Taliani.

Hlavné dôvody rozvodov na Slovensku:

– za 61% rozvodov údajne môžu odlišnosti v povahe a v životnom štýle

– za povahovými rozdielmi nasleduje ako dôvod nevera zo strany mužov

– počet rozvodov kvôli alkoholizmu či gamblerstvu každým rokom klesá

– za vyššiu rozvodovosť môžu aj súdy, ktoré vybavia takmer 95% žiadostí (o 20% viac ako pred 20 rokmi)

Ak budú štatistiky hodnotiace rozvodovosť naďalej vykazovať nižšie čísla, tak vzniká šanca vrátiť sa do normálu z 90.rokov minulého storočia, kedy súdy rozvádzali oveľa menej párov. Čo sa stalo po prelome tisícročí, že Slováci prichádzali k súdom stále častejšie a manželstvá krachovali rad za radom? Vyššie spomenuté dôvody sú len zlomkom toho, čo viedlo ku koncu spoločného života, no v súčasnosti je dôležitý pokles tohto nepriaznivého fenoménu.

Zaujímavosť na záver – Nájsť krajinu s nulovou mierou rozvodovosti je v súčasnej dobe výnimočné. Darí sa to v prípade Malty, kde sú rozvody zakázané zákonom. Niečo podobné donedávna fungovalo aj v Španielsku, no tamojší politici nakoniec prelomili rozvodové tabu.