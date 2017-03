Odkaz Justina Biebera fanúšikom: „Prestaňte sa správať ako zvery!“

Ohodnoť článok

Justin Bieber v Austrálii

Justin Bieber prosí fanúšikov, aby ho nechali v pokoji sa naobedovať. „Prestaňte sa správať ako zvery!“

Probably the first time I've felt sorry for Justin Bieber. The poor guy can't even go for chicken without a mob of baying fans tailing him. pic.twitter.com/yzgLYr24y2 — Joe Ellison (@Chevychased) March 17, 2017

Justin Bieber sa síce prestal fotiť s fanúšikmi, no takzvaných Beliebers to zďaleka neodradilo. Zhromaždili sa okolo neho a fotili si ho, kým si vychutnával obed v Austrálii.

(10) Another video of Justin Bieber spotted out in Sydney, Australia today. (March 17) pic.twitter.com/wGelKVVaHS — JustinBieberCrew.com (@JBCGiveaway) March 17, 2017

Od reštaurácie Chargrill Charlie’s ho potom naháňali až k jeho autu.

“the more you guys scream and act like animals, the less we can have a conversation” TELL THEM @justinbieber pic.twitter.com/BnqzzSXkym — mandy (@imadgizzle) March 17, 2017

Na jednom z videí nedávno uverejnených na Twitteri je jasne počuť, ako sa Bieber obracia na dav: „Čím viac budete kričať a správať sa ako zvery, tým menej sa môžeme rozprávať.“

Minulý rok v máji sa spevák podelil o svoje postrehy na Instagrame: „Dospelo to do bodu, kedy ma ľudia už normálne nepozdravia, nesprávajú sa ku mne ako k človeku. Cítim sa ako zvieratko v zoologickej záhrade, ale ja si chcem udržať zdravý rozum.“

