O kanadskom spevákovi Justinovi Bieberovi je známe, že sa k svojim fanúšikom nechová dvakrát milo. Už dávnejšie boli z jeho strany zaznamenané nepríjemné incidenty: pľuvanie z hotelového balkóna na čakajúci hlúčik fanúšikov, nadávky, fyzické napadnutia a iné impulzívne výpady. Tentoraz však celý útok zaznamenala kamera a video je viac než šokujúce!

22-ročný spevák sa už notoricky a pravidelne “namáča” do rôznych výtržností a jeho prejavy sú občas skutočne cez čiaru. Posledný škandálik si odskákal jeho fanúšik, ktorý sa ho po koncerte Purpose Tour v Barcelone snažil dotknúť. Spevák sedel v pomaly pohybujúcom sa aute, so stiahnutým oknom, keď sa k nemu prihrnul vášnivý fanúšik a pokúšal sa svoj idol chytiť. Justin sediaci na zadnom sedadle bol už viditeľne napružený a po slovnom upozornení, ktoré zjavne nezaúčinkovalo, natiahol mladému chlapcovi päsťou priamo do nosa a odfrčal. Prekvapený fanúšik v prvom momente ani nevedel, čo sa deje. Šokovane si chytal zakrvavené ústa a nesúvisle hovoril do kamery. Skupina dievčat ho následne obklopila a prekvapene vyzvedala, čo sa vlastne stalo.

Justinovo kontroverzné chovanie je často kameňom úrazu. Minulý mesiac počas koncertu v Manchester Arene hodil na zem mikrofón a odmietol ďalej pokračovať vo svojej show, nakoľko fanúšikovia dávali až príliš hlasno najavo svoj nesúhlas s jeho požiadavkou, aby “prestali vyrevovať počas piesní”. Justin mal dokonca bizarný výstup v roku 2014 s americkým hercom Orlandom Bloomom na Ibize, kde sa vzájomne fyzicky napadli.

