Ohodnoť článok

Coldplay vo Viedni

Známa britská pop-rocková kapela Coldplay, ktorá pravidelne vypredáva štadióny na celom svete, ohlásila budúcoročné pokračovanie svojho úspešného turné A Head Full Of Dreams Tour. Držitelia niekoľkých hudobných ocenení zavítajú aj k našim rakúskym susedom.

Kapela odštartovala svoje turné A Head Full of Dreams Tour už v marci tohto roka a doposiaľ ho malo možnosť vidieť viac ako 2,5 milióna ľudí v Latinskej Amerike, Spojených štátoch amerických a v Európe. Najbližšie si fanúšikovia môžu Coldplay vypočuť už v decembri v slnečnej Austrálii a na Novom Zélande.

Tip redakcie: Európska snaha o Mars skončila neúspechom

Coldplay sa rozhodli vo svojom mimoriadne úspešnom turné pokračovať aj v ďalšom roku, keď opäť zavítajú aj do Európy – konkrétne až do trinástich miest v deviatich európskych krajinách. Ich prvou európskou zastávkou bude Olympiastadion v nemeckom Mníchove, kde kapela vystúpi 6. júna. Tešiť sa môžu aj slovenskí fanúšikovia – britské kvarteto bude v nedeľu 11. júna 2017 koncertovať v Ernst Happel Stadion v neďalekej Viedni. Európska šnúra sa zavŕši 18. júla koncertom v Paríži.

Na turné zaznejú aj hity ako Adventure Of A Lifetime, Hymn For The Weekend and Up & Up z posledného albumu kapely. Album A Head Full of Dreams vyšiel v decembri 2015 a odvtedy sa z neho predalo viac ako 4 milióny kópií.

Čítajte tiež:

Americké hudobné ceny 2016: Najväčším víťazom je…

Prvý trailer k filmu Ghost in the Shell je konečne vonku