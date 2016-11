Ohodnoť článok

Trailer k filmu Ghost in the Shell

Nechajte sa pozvať krátkovlasou Scarlett Johansonn k vzhliadnutiu ešte horúceho traileru k dlho očakávanej adaptácii akčného anime Ghost in the Shell. Film sa ešte stále točí na území Nového Zélandu, ale vyše dvojminútový trailer už teraz sľubuje bombastickú výpravu a vizuálne ohromujúce obrazy. Všetko podfarbené hypnotickou piesňou Enjoy the Silence, klasikou od skupiny Depeche Mode v novom zremixovanom šate. Veľkolepé panoramatické zábery na nočné mesto v kombinácii s nápadnými kostýmami vytvárajú vskutku originálnu atmosféru tepajúceho japonského veľkomesta. Z traileru však cítiť typicky americký akčný žáner. Na môj vkus až príliš. A nie, Scarlett tu nie je nahá…

Tip redakcie: Dávať alebo nedávať peniaze žobrajúcim deťom

Film je adaptáciou slávnej sci-fi manga série Ghost in the Shell, ktorá vznikla už v roku 1989. Príbeh majorky Motoko Kusanagi (Scarlett Johansson), špeciálnej agentky, ktorá je akýmsi hybridom medzi cyborgom a človekom začína v elitnej zasáhovej jednotke Sekcia 9, ktorej velí. Jej úlohou je bojovať s tými najhoršími kriminálnikmi a extrémistami. Do tej doby, kým niekto tajomný nenaruší kybernetické procesy a technológie spoločnosti Hanka Robotics, kde „sa narodila“ aj samotná Motoko.

Poslanie filmu

Hlavná pointa filmu Ghost in the Shell krúži okolo otázok ľudskosti, humanizmu a otázky, čo vlastne robí človeka človekom. Ak dokážeme svoje vedomie doslova prekopírovať a preniesť do iného tela, prestávame byť už človekom? Je to naša duša, telo alebo obe, čo nás robí ľuďmi? Navyše v Ghost in the Shell dokážu hackeri implantovať do vašej hlavy nové spomienky, takže nie ste schopní rozoznať realitu od fikcie. Celkom aktuálna téma dotýkajúca sa našej online existencie, hackerských skupín a cyber terorizmu…

Tip redakcie: Richard Branson: Londýn – New York za tri a pol hodiny

Výber ich nenadchol

Zaujímavosťou je, že do hlavnej úlohy mala byť obsadená blonďatá herečka Margot Robbie. Fanúšikovská základňa a komunita okolo tejto notoricky známej manga série však všeobecne nie je spokojná s výberom herečky, ktorá je Američanka a navyše nemá ani japonské korene. Výber hlavnej predstaviteľky doteraz sprevádzajú kontroverzné online boje a diskusie. Americké štúdio Paramount sa dokonca na začiatku rozhodlo hercov počítačovo „vylepšiť“ a dodať im viac „japonskej“ krvi, ale nakoniec od tohto zámeru upustilo. Našťastie.

Film sa dostane do slovenských kín 31. marca 2017.

Čítajte tiež:

Trailer: Kráska a zviera s krásnou Emmou Watson

Pätina všetkých vysávačov sú… roboty