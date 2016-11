Ohodnoť článok

New York 16. novembra (TASR) – Britský podnikateľ a miliardár Richard Branson v utorok oznámil, že jeho spoločnosť Spaceship vyvíja nadzvukové dopravné lietadlo novej generácie, ktoré bude schopné prepraviť cestujúcich z Londýna do New Yorku za tri a pol hodiny. Informoval o tom denník The Guardian.

Spoločnosť bude na vývoji lietadla s pracovným názvom Boom spolupracovať s rovnomennou denverskou firmou. Testovacie lety sa majú realizovať na juhu Kalifornie. Prvé komerčné linky majú začať premávať v roku 2023 – presne 20 rokov po tom, ako bola ukončená prevádzka britsko-francúzskeho Concordu.

Boom bude mať iba 45 až 50 sedadiel pre pasažierov; Concorde prepravoval 92 až 128 cestujúcich. Lietadlo bude premávať spočiatku na troch hlavných trasách: z Londýna do New Yorku, zo San Francisca do Tokia a z Los Angeles do Sydney. Cena spiatočnej letenky bude dosahovať 5000 dolárov.

Podľa Bransona a jeho obchodných partnerov zainteresovaných v tomto projekte sa bude cena letenky postupne znižovať, pričom portfólio liniek sa zase má rozšíriť až na niekoľko stoviek.

