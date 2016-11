Ohodnoť článok

Kolonizácia Marsu

Podarí sa nám niekedy kolonizovať Mars? Snaha človeka spoznávať nové zákutia vesmíru je plná snov a vízii. Nie je to ani tak dávno, keď sme snívali, že budeme lietať, a nakoniec sa to podarilo. Dnes je lietanie taká samozrejmosť, ako cesta autom či vlakom. Uvidíme či sa stane niečo podobné aj s našou snahou osídliť ďaleké kúty galaxie. Prvé kroky sa už začali. Bohužiaľ, veľké nádeje, ktoré vkladala Európska vesmírna agentúra (ESA) spolu s ruským Roskosmos do modulu Schiparelli skončili veľkým fiaskom. Očakávaný happyend mal nakoniec trpkú príchuť.

Modulu, ktorý mal zbierať rôzne informácie dopomáhajúce k výskumu červenej planéty sa podľa informácii neotvoril padák. Prístroj sa tak pri svojom pristávacom procese zrútil z niekoľkokilometrovej výšky a pri rýchlosti, ktorú nadobudol sa úplne roztrieštil. Jeho rýchlosť bola natoľko veľká, že z jeho konštrukcie nezostal kameň na kameni.

Schiparelli dorazil k Marsu v druhej polovici októbra 2016 spolu s družicou Trace Gas Orbiter. Táto výprava je súčasťou vesmírneho projektu ExoMars, ktorého cieľom je hľadanie znakov života na červenej planéte.

Všetko prebiehalo podľa plánu a modul sa úspešne oddelil od družice, ale počas pristávania sa prerušil signál a nastalo ticho, ktoré neveštilo nič dobrého. Nezdar projektu ozrejmili až fotografie americkej sondy, ktorá obieha okolo Marsu. Tie ukázali bielu škvrnu, ktorá je pravdepodobne padák modulu a o zopár kilometrov ďalej čiernu škvrnu. Vedci predpokladajú, že sú to zvyšky modulu Schiparelli.

Tento neúspech naštrbil plány ESA, ktorá chce v budúcnu vyslať na červenú planétu ďalšie a komplikovanejšie prístroje než bol modul Schiparelli. K tomu však potrebuje informácie ako je rýchlosť vetra, teplota či tlak pri pristáti prístrojov. Tieto informácie mal dodať práve Schiparelli. Je teda otázkou, ako sa s tým vysporiadajú vedci. Dúfajme, že sa im to nakoniec podarí vyriešiť a kolonizácia Marsu už nebude len ďalšiou sci-fi poviedkou.

