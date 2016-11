Ohodnoť článok

Internetový gigant Google predstavil svoj dlhoočakávaný smartfón Google Pixel. Je tak prvým telefónom, ktorý je vyrobený od hlavy až po pätu samotným Googlom a svojim prevedením mieri na najvyššie priečky na trhu. Mnohí užívatelia ho vnímajú ako priameho konkurenta pre iPhone a Samsung. Potvrdia sa tieto očakávania alebo nie? Všetko ukáže čas, ale už teraz môžeme povedať, že Google prišiel s riadne nadupaným zariadením.

Tip redakcie: Google sa chystá vyhrať „boj“ vo výpočtovej technike

Dizajn trošku nudí

Dizajn je kúsok kontroverzný. Pri prvom uzretí vás telefón nejako zvlášť neosloví a môže sa zdať nudný. Hneď na začiatku nás zaujmú široké rámčeky okolo displeja, ktoré zbytočne pridávajú na celkových rozmeroch, čo je škoda. Do spodného rámčeka by sa pokojne zmestili senzorové tlačidla, ale tie Google umiestnil na spodnú časť displeja. Priestor rámčekov tak zostáva nevyužitý. Čo však určite poteší je skutočne kvalitné zhotovenie. Zadná strana kombinuje hliník a tvrdené sklo čo dodáva telefónu luxusný vzhľad. Nájdete tu aj rýchlu a spoľahlivú čítačku odtlačkov prstov, ku ktorej sú pridané nové gestá. Google Pixel ma jemne zaoblené hrany vďaka čomu skvelo padne do ruky. Na spodnej strane nájdete kvalitné reproduktory, ktoré svojím výkonom patria k prvej lige a na vrchnej strane už tradične skončil 3,5 mm jack. Takže sa nemusíte obávať, že vás prekvapí jeho neprítomnosť ako je to u iPhone 7.

Na prednej strane nájdeme notifikačnú diódu, ale môžeme využívať aj ambientný displej, ktorý ukazuje notifikácie priamo na obrazovke uzamknutia. Rozmery Pixelu sú 143.8 x 69.5 x 8.5 mm a hmotnosť sa zastavila na 143 g.





Parádny displej

Smartfón Google Pixel prichádza s 5 palcovým displejom s technológiou AMOLED. Čitateľnosť na slnku je naozaj bezproblémová a k správnemu jasu vám pomôže spoľahlivý indikátor jasu. V noci môžete využiť nočný režim, ktorý upraví jas tak, aby ste si nemuseli namáhať vaše oči. Rozlíšenie displeja je 1920 x 1080 px.

Tip redakcie: Google aplikácia Waze Carpool konkuruje Uberu

Nadupaný hardware

Užívatelia sa môžu tešiť na najvýkonnejší čip na svete, ktorý v kombinácií s čistým Androidom 7.1 ponúka poriadne rýchle prostredie. V tomto smere mal vždy výhodu iPhone, ktorý bol kompletne vytvorený jednou spoločnosťou čo znamenalo že hardware ale aj operačný systém boli dokonalo zladené. To sa však zmenilo príchodom Pixelu. Google ďalej prináša overený Snapdragon 821 s akcelerátorom Adreno 530 a do taktu im bude hrať 4 GB RAM pamäť, ktorá je doplnená 32 alebo 128 GB vnútorného úložiska. V prípade konektivity tu nájdeme už štandardne Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, NFC, USB-C, USB-OTG či presné GPS.

Výdrž

O výdrž sa postará batéria s kapacitou 2770 mAh. Táto veľkosť však nepatrí medzi tie najideálnejšie, ale pri bežnom využití vám telefón vydrží 1,5 dňa. K dispozícii budete mať však rychlonabíjanie, ktoré nabije telefón z 15 % do 100 % za 90 minút. Spolu s radom Google Pixel prichádza Android 7.1 v jeho najčistejšej podobe. Môžeme sa tešiť aj na novú domácu obrazovku Pixel Launcher a aj na nového asistenta Google Assistant, ktorý prešiel vylepšeniami. Vďaka nemu budete môcť ovládať zariadenia v domácnosti ale budete ho môcť samozrejme využívať aj priamo v telefóne. Môžete ho používať na bežné príkazy ako vyhľadanie informácií, zaslanie SMS, vytočenie kontaktu či spustenie navigácie. Assistant je prepojený aj s ďalším Google službami, ako je YouTube, Music či Movies. Jednoducho stačí anglicky povedať, že by ste chceli prehrať pesničku a on ju nájde a prehrá.

Tip redakcie: Fotografujte a kamerujte ako profesionál

Fotoaparát

Ako už napovedá samotné pomenovanie Google vsadil hlavne na fotoaparát. Ten sa podľa ohlasov užívateľov a odborníkov radí na vrchol súčasných telefónov. V vnútri nájdeme čip Sony IMX378 so svetelnosťou f/2.0, elektronickú stabilizáciu obrazu, laserové a fázové ostrenie a široko prispôsobiteľné rozhranie. Pixel prináša rozlíšenie fotografií v 12,3 MPx a v prípade videa je to 3840 x 2160 px. Výsledná kvalita fotografií je momentálne najlepšia čo nám trh ponúka a to aj v prípade za zhoršených svetelných podmienok.

Smartfón Google Pixel tak prináša dokonalý hardware s bleskovým systémom, skvelý fotoaparát a kvalitné vyhotovenie. Jediné čo kúsok zamrzí sú väčšie rámčeky a nudnejší dizajn. Tento model však rozhodne stojí za to, aby ste uvažovali nad jeho kúpou.

Čítajte tiež:

Polícia rozbila čínsky gang v Rakúsku, ktorý podvodne lákal ženy na prostitúciu

Xiaomi predstavilo najzaujímavejší telefón roka