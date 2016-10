Ohodnoť článok

Pred viac ako štyrmi rokmi Google predstavil hlasovú asistenciu Google Now. Google Now nie je obyčajný hlasový vyhľadávač, na ktorý ste boli zvyknutí. Výsledkom hľadania je namiesto zoznamu odpovedí na vaše otázky, len jedna odpoveď, ktorú ste hľadali. Ako starý je Barack Obama? Kedy je Super Bowl? Kedy naposledy Mets vyhral Svetovú sériu? Používateľ Googlu Now vždy dostane odpoveď.

Posledné roky bol hlasový vyhľadávač Google Now ešte aktívnejší a prinášal vám odpovede na otázky ešte predtým, ako ste ich potrebovali. Boli to informácie, ako napríklad meškanie vášho letu, lokalizácia zápch, či získanie aktuálnych športových výsledkov. Spoločnosť Google nedávno pocítila, že Apple stále zdokonaľuje ich virtuálnu hlasovú asistentku Siri, ktorá by vás pochopila aj v prípade, že by ste ju požiadali o výpočet príkladu. Avšak, spoločnosť Google prekonala všetky očakávania.

Google naposledy predstavil ich nový produkt Google Assistant a ďalší vývoj jeho AI. Mali sme šancu predčasne zistiť, ako bude táto nová aplikácia pre zasielanie správ od spoločnosti Google vyzerať, a čím bude špecifická. Hlavnou výhodou Google Assistanta je fakt, že vám pomôže všade a vždy bez ohľadu na to, akú aplikáciu používate.

Podľa CEO Google Sundar Pichai, je Google Assistant navrhnutý tak, aby sa táto aplikácia jej používaním stále viac a viac zdokonaľovala. Google Assistant bude o vás zisťovať informácie, aby mal každý jeho užívateľ svojho vlastného jedinečného hlasového asistenta, ktorý vám vždy pomôže.

Hoci to nie je nový nápad – všetky technologické firmy, od spoločnosti Microsoft až po Facebook, majú svojich vlastných AI asistentov. Google má jedinečnú kvalifikáciu dominovať.

Pre tých, ktorí sa rozhodujú medzi Google Assistantom a hlasovým asistentom Siri, ponúkame odporúčanie pochádzajúce z vlastnej skúsenosti. Nedávno sme požiadali oboch spomínaných asistentov o zistenie času utorkových prezidentských debát. Google asistent mi poskytol presný čas, zatiaľ čo Siri mi dal zoznam výsledkov vyhľadávania o voľbách od Bing. To je len jeden príklad, ale ak budete používať Google Assistant dosť často, tak prídete na to, ako dokonale je Google Assistant premyslený.

Ďalšou novinkou je Google Home speaker, veľký konkurent Echo speaker od Amazonu. I napriek tomu, že Echo speaker je skvelé zariadenie, Google Home speaker ponúka ešte viac. Samozrejme, že Google Home speaker môže prehrávať hudbu a ovládať inteligentné spotrebiče, ale taktiež odpovedá na otázky lepšie ako Amazon Alexa.

Spoločnosť Google zainvestovala niekoľko miliónov dolárov do vývoja Google Assistenta. Hlavným cieľom tejto spoločnosti je vyhrať „boj“ vo výpočtovej technike, čo nie je nepravdepodobné, keďže držať krok s touto spoločnosťou je veľmi ťažké. Myslím, že taký hlasový vyhľadávač sa zíde každému z nás 🙂

