Google nedávno predstavil sériu nových produktov, ktoré sú, na rozdiel od ich predošlých počinov, tematicky prepojené. Nájdeme medzi nimi smartfón Pixel, simulátor virtuálnej reality Daydream View, domáci Wi-Fi systém Google Wifi a Google Home, konkurenta systému Echo od Amazonu. Všetky Google produkty mal na starosti bývalý prezident Motoroly, Rick Osterloh.

Google je ale podľa odborníkov stále softvérová a nie hardvérová spoločnosť.

Prečo?

1. Nasledujú trendy, ale nezavádzajú ich. Všetky nové Google produkty pripomínajú niečo, čo už existuje. Pixel je ako iPhone. Home je ako Echo. Daydream View je lacná a menej sofistikovaná náhrada Oculusu. Wifi pripomína veci od Eero či iných startupov.

2. Google nie je výrobca telefónov. Smartfón Pixel spoločnosť síce navrhla, ale vyrobilo ho HTC – čiže výrobca telefónov.

3. To už tu raz bolo… Ak to Google s výrobou hardvéru naozaj myslí vážne, prečo potom predal Motorolu Lenovu 3 roky po tom, ako ju kúpil za takmer 11 miliárd eur?

4. A čo kamenné obchody? Keď sa Microsoft rozhodol predávať hardvér, otvoril množstvo obchodov. Amazon bude mať stánky v nákupných centrách. Google stavia len na internet a obchodných partnerov, nie vlastné pobočky.

5. Financie. Google do svojich financií nezahŕňa predaj hardvéru. Ak sa to zmení, môže to znamenať, že to myslia vážne. Sundar Pichai, CEO Googlu, o hardvérových produktoch na nedávnej konferencii nerozprával s rovnakým zanietením, ako o softvéri. Tvrdil však, že tentoraz idú do výroby naplno.

Faktom je, že najlepšou časťou hardvérových výrobkov od Googlu je aj tak softvér. Spoločnosť nebude ako Apple, ale je možné, že sa vydá cestou Microsoftu, ktorý v roku 2010 začal vyrábať vlastný hardvér, aby svetu ukázal, že ich softvér je schopný vynikajúco fungovať na moderných dotykových prístrojoch. Hardvér podporuje softvér, nie naopak. Stratégiou Google je najmä poskytnúť svetu informácie a predávať reklamu. Zákazníci a investori, ktorí si myslia opak, by mohli byť sklamaní.

